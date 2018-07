Partager

L’offre excédentaire de melons en Italie fait baisser les prix du fruit.

La campagne agricole de cette année enregistre une offre excédentaire de melons sur le marché en Italie, ce qui fait chuter les prix.

Les prix du melon sont bas, en particulier pour les produits standards. Un grossiste de Rimini, Tazio Zavaglia, a confirmé qu’il y a beaucoup de produits disponibles mais que la qualité n’est pas toujours élevée. « C’est peut-être à cause de la météo, mais beaucoup de lots ne sont pas bons. Notre rôle en tant qu’intermédiaires est de choisir les meilleures productions, donc nous devons faire des choix. Nous savons que cela dépend souvent des producteurs, mais les consommateurs finaux doivent avoir le meilleur. «

La qualité est généralement bonne et il y a des fruits qui se démarquent en raison de leur saveur. « Je préfère personnellement les melons lisses et je vois aussi une différence dans les ventes. J’ai des magasins qui achètent 90% de melons lisses.Les consommateurs traditionnels croient que seuls les melons en filet existent, mais une fois que leurs marchands de confiance leur parlent des lisses, ils ne reviennent jamais « .

«Les supermarchés achètent en fait plus de melons brodés, surtout quand il n’y a pas de personnel capable de donner des explications, ils ont l’impression que les consommateurs des supermarchés achètent avec leurs yeux et par habitude, ils préfèrent les variétés traditionnelles. »

« Cela peut sembler bizarre, mais en ce qui concerne les melons, le sud de l’Italie est plus organisé que le nord, dans la mesure où beaucoup de petits producteurs travaillent avec un nombre limité de commerçants qui établissent un prix et ne descendent pas en dessous. Si les producteurs obtenaient une quantité équitable, nous en profiterions tous et les consommateurs finaux auraient des produits de haute qualité à un prix équitable. «