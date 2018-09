OCP: Partenariat pour le développement d’une agriculture intelligente

Partager

Le groupe OCP et le groupe HUBEI FORBON nouent un partenariat R&D dans le domaine des engrais nouvelle génération et de la « smart agriculture ».

Le Groupe OCP, leader mondial sur le marché des engrais phosphatés, et le Groupe HUBEI FORBON (‘’FORBON’’), acteur chinois spécialisé dans la fourniture de solutions globales d’additifs pour engrais, ont signé un accord-cadre visant la mise en place d’un partenariat global dans le domaine des engrais nouvelle génération. Les deux partenaires sont également en discussion pour la création d’un Joint R&D Center en Chine.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la dynamique d’open innovation lancée par OCP qui permettra d’accélérer son ambition de devenir le leader mondial en solutions intégrées pour l’agriculture.

L’alliance avec FORBON témoigne de la volonté du Groupe OCP de renforcer sa collaboration avec les industriels internationaux de référence. Ce rapprochement, représente une excellente opportunité pour accéder à un écosystème d’innovation de classe mondiale et construire en Chine un réseau de référents et d’experts dans le secteur particulièrement dynamique de l’agriculture et des engrais.

‘’Dans le cadre de notre dynamique d’Open Innovation, nous nous appuyons sur un écosystème d’innovation en allant chercher les meilleurs leaders des secteurs qui nous intéressent pour établir des partenariats de co-développement’’, précise M. Iliass El Fali, Vice-Président Exécutif des Opérations Industrielles au Groupe OCP. Et d’ajouter: FORBON est un des leaders mondiaux en matière d’enrobants pour fertilisants et de nouveaux produits pour une agriculture intelligente. « Ce partenariat permettra d’abord d’allier et de combiner les forces de l’OCP et de FORBON pour développer de nouveaux produits et améliorer notre offre en matière de fertilisants, et c’est aussi une ouverture sur un écosystème très dynamique qui est celui de l’innovation en Chine ».

De son côté, M. Wang Renzong, CEO de FORBON a souligné: ‘’OCP affiche de grandes ambitions dans le domaine de l’agriculture et nous pensons que dans un avenir proche, le Groupe atteindra ses objectifs. FORBON dispose de son côté d’une forte expertise en terme d’agriculture intelligente, d’engrais traditionnels et d’engrais nouvelle génération. Nous croyons à la collaboration étroite entre nos deux Groupes’’.

Vers une nouvelle génération d’engrais:

Ce partenariat permettra aux deux Groupes d’allier leurs expertises et savoir-faire pour développer une nouvelle génération d’engrais à forte valeur ajoutée (engrais enrichis aux biostimulants, engrais à libération lente/contrôlée, engrais enrichis au soufre et aux oligoéléments, engrais microbiens, engrais hydrosolubles, etc.).

Un des objectifs poursuivis est de mettre en place des solutions novatrices qui répondent aux besoins du marché et des agriculteurs en proposant des solutions sur mesure et des formulations d’engrais aussi efficientes qu’écologiques.

Les efforts de l’OCP pour développer une agronomie de précision s’inscrivent dans la continuité de sa politique orientée vers l’intérêt de l’agriculteur pour lui permettre d’améliorer la qualité et le rendement de ses récoltes et donc ses revenus.

Un partenariat pour le développement d’une agriculture intelligente:

Le Groupe OCP et le Groupe FORBON ont la volonté commune d’investir leurs efforts dans l’agriculture intelligente (« Smart Agriculture »), qui par son recours aux nouvelles technologies en termes de digitalisation (software et matériels de précision), permet une gestion optimale de la fertilisation pour une application de la bonne source de nutriments, au bon dosage, au bon moment et au bon endroit.

Elle permet également d’assurer une meilleure gestion de l’eau et de réduire considérablement l’empreinte environnementale.

Un joint R&D center pour asseoir l’impératif de l’innovation:

Dans le cadre de ce partenariat, un projet de création d’un « Joint R&D Center » en Chine dans le domaine de la R&D est à l’étude par les deux partenaires. Ce centre conjoint sera dédié à l’innovation et bénéficiera d’un écosystème académique, industriel et une bonne diversité scientifique. Il accompagnera le Groupe OCP dans sa stratégie de développement de solutions « sur mesure » et intégrées pour une agriculture intelligente.