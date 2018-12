Partager

Forum Africa Agri : L’action de l’OCP Africa pour la promotion de l’agriculture en Afrique mise en valeur à Libreville.

L’agriculture est l’avenir de l’Afrique vu son potentiel considérable et son rôle décisif pour lutter contre la pauvreté, favoriser la croissance économie du continent et stimuler la création d’emploi, a affirmé, lundi à Libreville, Mohamed Benzekri, Responsable de l’Afrique de l’ouest à OCP Africa.

Convaincu du potentiel agricole de l’Afrique, le groupe OCP, leader mondial sur l’ensemble de la chaîne de valeur du phosphate, a créé sa filiale OCP Africa en 2016 pour participer à la transformation de l’agriculture sur le continent, a souligné Benzekri à l’ouverture de la 5è édition du Forum Afric Agri.

OCP Africa travaille main dans la main avec les agriculteurs et les acteurs du secteur afin de définir leurs besoins et trouver les solutions adaptées pour libérer ce potentiel, le but est de passer d’une agriculture de subsistance vers une agriculture moderne, durable et créatrice de valeur, a-t-il ajouté.

L’action d’OCP Africa porte sur l’ensemble de la chaîne de valeur agricole, de la mise en place de solutions fertilisantes adaptées aux sols et aux cultures, à la disponibilité des produits du groupe sur le marché en passant par la mise en place de programmes d’accompagnement et de formations aux bonnes pratiques agricoles pour les fermiers, a poursuivi M. Benzekri.

Et d’expliquer que l’approche d’OCP Africa repose sur l’utilisation de matières premières africaines et leur transformation sur le continent pour produire des engrais qui serviront les fermiers africains.