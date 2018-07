Nouvelles variétés d’abricots tardifs bicolores en France

Partager

tweet





De nouvelles variétés d’abricots tardifs bicolores présentées lors de journées portes ouvertes en France.

Une nouvelle variété d’abricot rouge bicolore sera présentée Du 16 au 18 juillet dans les champs expérimentaux de PSB Producción Vegetal à Valence, en France. Les journées portes ouvertes serviront également à mettre en valeur d’autres variétés plus anciennes et plus tardives de la gamme d’abricots rouges de Red Buffalo.

L’Aristo est un abricot tardif, récolté entre le 12 et le 15 juillet en France. La période de récolte est une qualité très importante de cette variété, car c’est un moment où le marché de l’abricot sort d’une période de saturation, juste après le Bergeron, et à ce moment-là, il y a généralement une pénurie de qualité, explique Vincenzo Cerbone, du département Recherche et Développement de PSB.

Selon l’expert, « c’est une variété auto-fertile à très haute productivité, qui tient très bien sur l’arbre et lors de la manipulation, ainsi que dans le stockage, son gros calibre étant en moyenne AA. »

« Ce qui ressort le plus de cette variété, c’est sa couleur, elle est principalement rouge, ce qui lui donne un aspect attrayant et sa saveur est douce et juteuse », ajoute-t-il.

Un autre aspect important pour les zones produisant des abricots tardifs est la floraison. «La variété Aristo a une période de floraison très tardive, ce qui lui permet d’éviter la menace des gelées pendant la période la plus critique, nous pensons que l’Aristo deviendra une variété de base pour cette période de croissance dans les années à venir», affirme Vincenzo Cerbone.

Après la variété Aristo et la gamme des abricots tardifs de Red Buffalo, les visiteurs pourront voir la variété Milord, un abricot très sûr pour le producteur.

« C’est une variété auto-fertile, très savoureuse et productive, avec une grande taille, un rougissement et adaptée à la plupart des zones de production d’abricot en Italie et dans le reste de l’Europe. »

Nelson est une variété d’abricot auto-fertile avec une période de floraison tardive. « La fin juillet est une période très intéressante sur le plan commercial, cet abricot a les caractéristiques recherchées dans l’Aristo, il a un goût délicieux et une couleur orange vif avec un rouge blush, une variété facile à manipuler. Il s’agit d’une autre variété qui devrait se distinguer dans les années à venir et devenir un puissant concurrent pour les variétés actuelles sur le marché », conclut Vincenzo Cerbone.

Avec Freshplaza