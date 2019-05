Des nouveautés chez Agrosem et Yüksel Tohum

Des nouveautés chez Agrosem et Yüksel Tohum avec la variété PAMELA F1!

Agrosem et son partenaire Yüksel Tohum ont organisé des journées portes ouvertes à la station expérimentale Agrosem située à Agadir, les 20, 21 et 27 Février 2019.

Afin de promouvoir et présenter son nouveau catalogue variétale (Tomate, Poivron, Aubergine….), Agrosem et son partenaire Yüksel Tohum ont organisé des journées portes ouvertes à la station expérimentale Agrosem située à Agadir.

Lors de ces trois journées de rencontre avec les acteurs maraîchers (Producteurs, Pépiniéristes, Acheteurs, Revendeurs….), l’équipe Agrosem/Yüksel Tohum a présenté les nouvelles variétés et a répondu à toutes les questions d’ordres technique ou marketing surtout à propos de la nouvelle variété de tomate calibre 2. En effet cette dernière a tout particulièrement attiré l’attention des producteurs par sa productivité, sa fermeté, sa résistance et la qualité du fruit.

Agrosem et son partenaire Yüksel Tohum présentent leurs remerciementsà tous les acteurs maraîchers pour leur présence et échange fructueux et professionnel pendant ces journées portes ouvertes ainsi que pour l’intérêt porté à la nouvelle variété prometteuse « PAMELA F1 ». Cette variété contribuera avec certitude à la valorisation du panier variétale de la tomate Marocaine calibre 2 destinée à l’export.