Conseil d’Administration de Morocco Foodex.

Bonne avancée du chantier de la digitalisation visant la réduction des durées de traitement des procédures d’export

Balance commerciale agroalimentaire excédentaire depuis 2 ans

Morocco Foodex (Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations) a tenu, le 05 Juillet 2019, à Agadir, son Conseil d’Administration, présidé par Monsieur Aziz AKHANNOUCH le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

Cette session, qui a connu la participation des représentants des interprofessions et professionnels des différentes filières exportatrices, membres du conseil, a été marquée par la présentation de l’état d’avancement du chantier déjà lancé par Morocco Foodex portant sur la digitalisation du système de contrôle technique.

Il s’agit d’un projet très attendu par les exportateurs et qui vise à alléger considérablement les démarches entreprises par les exportateurs et renforcer leur compétitivité.

Les membres du conseil ont pu constater le bon avancement de ce projet avec le respect du planning présenté lors de la session du conseil du 10 septembre 2018. Une phase pilote du projet, qui concerne les expéditions de la tomate à partir d’Agadir transitant via Tanger Med, est déjà lancée.

Lors de cette réunion, la situation des exportations des produits agro-alimentaires a également été présentée. Celles-ci ont enregistré une croissance importante ces dernières années, en passant d’une valeur d’environ 29,3 milliard de DHS en 2010 à 57,3 milliard DHS en 2018, enregistrant ainsi une croissance de 96%. Cette évolution positive de la valeur des exportations a permis au secteur de se positionner comme deuxième source de devises pour le Maroc, avec une part d’environ 21% par rapport aux exportations totales du Maroc.

La balance commerciale agroalimentaire est excédentaire depuis 2 années maintenant et cette tendance est appelé à se maintenir pour les années à venir.

Pour la campagne 2018-2019 à fin Mai, les exportations des produits agro-alimentaires ont atteint 2,6 million de tonnes, soit une croissance de 9% par rapport à la campagne 2017-18 à la même date.

Les exportations des produits maraîchers ont enregistré un volume de 1 112 000 tonnes en 2018-19 à fin Mai, en progression de 6% par rapport à la campagne 2017-18 à la même date (1 051 000 tonnes) et 60% par rapport à la campagne 2010-11 (693 000 tonnes).

Par ailleurs, la campagne en cours a été marquée par la progression significative de certains produits notamment les fruits rouges avec 72,9 KT, soit +41% / 2017-18, la pomme de terre avec 53,9 KT, soit 17,4 fois le volume de la campagne 2017-18 et l’oignon avec 17,7 KT, soit 4,2 fois le volume de la campagne 2017-18.

Le volume exporté en agrumes durant la campagne 2018-19 à fin mai a atteint 663 000 tonnes, soit +3% par rapport 2017-18 à la même date (645 000 tonnes) et 29% par rapport 2010-11 (513 000 tonnes). La campagne en cours a enregistré une croissance des exportations des agrumes vers le marché de l’Afrique subsaharienne avec un volume de 25,4 KT, soit 4,7 fois le volume de la campagne antérieure à la même date.

Concernant les produits agricoles transformés, à fin Mai la campagne en cours a enregistré une croissance de 15%, pour passer de 247 000 tonnes durant la campagne 2017-18 à 285 000 tonnes durant la campagne en cours.

En ce qui concerne les produits de la mer, le volume exporté durant la campagne 2018-19 à fin Mai est de 578 000 tonnes, soit +18% par rapport à la campagne 2017-18 à la même date (488 000 tonnes) et 64% par rapport à la campagne 2010-11 à la même date (352 000 tonnes).