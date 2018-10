Le ministre russe de l’Agriculture en visite à Rabat

Partager

7ème commission mixte maroco-russe de coopération économique, scientifique et technique, le 4 octobre à Rabat.

Les travaux de la 7ème session de la Commission mixte maroco-russe de coopération économique, scientifique et technique se tiendront jeudi 4 octobre à Rabat, sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, et du ministre russe de l’Agriculture, Dimitri Patrouchev.

Cette réunion se tient dans un contexte très positif marqué par une nouvelle dynamique et un développement important de la coopération dans tous les domaines, enclenchés à la suite de la visite de SM le Roi en Russie qui a permis la mise en place d’un Partenariat Stratégique Approfondi entre les deux pays.

Cette réunion, qui intervient également suite à la visite au Maroc du Premier ministre russe, Dimitri Medvedev en octobre 2017, vient couronner la célébration du 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et la Russie.

Elle traduit l’excellence du dialogue politique qui se caractérise par une convergence et une similarité des approches des deux pays sur les questions régionales et internationales, notamment pour le renforcement de la sécurité, la paix et le développement de l’Afrique.

Cette 7ème session de la commission mixte permettra d’évaluer les différentes étapes et les actions entreprises au cours des dernières années et d’identifier les nouveaux chantiers.

Cette réunion constitue également, à la lumière du business forum qui a eu lieu le 3 octobre, une opportunité idoine pour les hommes d’affaires des deux pays de prospecter les voies et moyens de développer davantage les relations économiques, la promotion des investissements mutuels et la diversification des domaines de coopération.