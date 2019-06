La société agricole Mimona cédée à un grand groupe marocain

Partager

tweet



La société agricole Mimona cédée à un grand groupe agro-industriel marocain : Holmarcom.

La société agricole Mimona a été cédée à Holmarcom qui consolide par la même occasion son pôle agro-industriel. L’occasion pour le groupe de répondre à « une politique de croissance et une stratégie d’investissement », annonce un communiqué du groupe.

La société agricole Mimona située dans le Gharb et qui représente une superficie de 560 hectares est exploitée depuis 2009 par le Groupe Saraya. Groupe principalement orienté vers la production d’agrumes à l’export.

Pour le groupe Holmarcom il s’agit d’une occasion de renforcer son pôle agro-industrie qui avec cette « acquisition s’accompagnera d’un programme d’investissement ambitieux ayant pour objectif de produire à terme plusieurs milliers de tonnes d’agrumes, qui permettront d’alimenter l’unité industrielle de la société Juice & Nectar Partner et accélérer ainsi son développement », poursuit la même source.

Juice & Nectar Partner qui est une filiale du Groupe Holmarcom depuis 2015 et spécialisée dans la transformation industrielle d’agrumes, avec tout particulièrement la production de concentré de jus, du pur jus bio et conventionnel ainsi que des huiles essentielles d’agrumes, destinés aux industriels du marché local et international.

“Le terroir marocain est riche et très varié, et en tant que Groupe marocain, nous avons toujours tenu à contribuer à sa valorisation”, a déclaré, Mohamed Hassan Bensalah, président directeur général du Groupe Holmarcom.

Avec huffpostmaghreb