Météo : jeudi 13 décembre 2018

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 13 décembre 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale.

– Passages nuageux devenant de plus en plus denses avec pluies ou averses parfois orageuses dès la matinée sur le Tangérois, le Rif, Loukkos, la Méditerranée et les plaines au nord de Safi, s’infiltrant l’après-midi et la nuit sur le Saïss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, l’Oriental et les reliefs du Haut et du Moyen Atlas.

– Nuages assez denses sur les plaines au nord d’Essaouira et sur les plaines à l’ouest de l’Atlas avec quelques gouttes possibles.

– Quelques chutes de neige faibles sur les sommets du Moyen Atlas et le nord du Haut Atlas la nuit.

– Ciel peu nuageux à clair ailleurs.

– Temps assez froid la matinée et la nuit sur les reliefs.

– Vent assez fort à fort de secteur ouest sur le Tangérois, la Méditerranée, le Rif, le Moyen Atlas et l’Oriental et modéré à localement assez fort de Nord à Ouest ailleurs.

– Températures minimales entre -01 et 04°C sur les reliefs et l’Oriental, entre 04 et 09°C sur le Saïss et le Sud-Est, entre 09 et 14°C sur le Tangérois, les plaines, le Souss et l’intérieur des provinces Sud et entre 14 et 18°C sur l’ouest des provinces Sud.

– Températures maximales entre 07 et 12°C sur les reliefs et les plateau orientaux, entre 12 et 17°C sur l’Oriental, le Saïss, la Méditerranée et les plaines Nord, entre 17 et 22°C sur les plaines Centre, le Sud-Est, le Souss, le nord des provinces Sud et près des côtes atlantiques et entre 23 et 28°C sur le sud des provinces sahariennes.

– Mer agitée à forte sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée à agitée entre Tarfaya et Boujdour et agitée à forte ailleurs, devenant localement forte à très forte le soir entre Larache et Essaouira.