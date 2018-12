Météo : mardi 11 décembre 2018

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 11 décembre 2018.

– Nuages bas avec formations brumeuses sur les côtes et les plaines Atlantiques la nuit et la matinée.

– Passages nuageux avec de faibles gouttes par endroits sur le Tangérois et Loukkos.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le nord-ouest et peu nuageux à clair sur le reste du pays.

– Temps assez froid sur les reliefs la matinée et la nuit.

– Vent faible à modéré de nord à est sur les provinces sud et variables ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de -02/04 °C sur les reliefs et les hauts plateaux, 05/10 °C sur l’Oriental, le Saiss, les plaines intérieures nord et centre et les versants sud-est et entre 10/16 °C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 10/16 °C sur les reliefs, 16/22 °C sur l’Oriental, le nord, le centre et le sud-est et 22/28 °C sur les provinces du sud.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée ailleurs et agitée à forte entre Mehdia et Safi et entre Tarfaya et Boujdour.