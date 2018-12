TOP TEN des Meilleures Huiles d’Olive Extra-Vierge au Maroc

Partager

Trophée Premium « Volubilis Extra-Vierge Maroc 2018 ».

En clôture de la 10ième Edition du Cours/Formation en « Analyses Sensorielles, Dégustation de l’Huile d’Olive », qui a eu lieu à l’Agro-pôle Olivier Meknès, du 23 au 25 Octobre 2018, les résultats de la 10ième Edition du Trophée Premium « Volubilis Extra-Vierge Maroc 2018 » de la meilleure Huile d’Olive Extra-vierge conditionnée du Maroc, ont été annoncés en présence des opérateurs de la filière oléicole et de Madame Franca Camurati, Présidente du Jury dudit Trophée.

Ce concours a été organisé en partenariat avec l’Association UDOM « Union pour le Développement de l’Olivier de Meknès », et avec le parrainage de la Fondation Internationale « Routes de l’Olivier en Méditerranée », la Fondation « Olivier Promo Meknès », la société LCM-Aicha et le Groupe PIERALISI d’Italie. Ce concours est ouvert aux producteurs des meilleures Huiles d’Olive marocaines Extra-Vierge conditionnées, sous la responsabilité d’un jury de dégustation international, dans l’objectif de promouvoir la qualité de l’Huile d’Olive Extra-Vierge conditionnée du Maroc au niveau du marché national et international, souligne Dr Noureddine OUAZZANI, Responsable de l’Agro-pôle Olivier.

Pour cette édition, le jury du concours a été composé de 10 experts appartenant à des jurys internationaux d’Italie, d’Espagne, de France, d’Allemagne, et de Brésil, agréés par le Conseil Oléicole International, et représentant les plus grandes sociétés de distribution et les centrales d’achat de l’Huile d’Olive en Europe, dont la société italienne MONINI, avec un programme annuel de commercialisation de 120.000 T d’huile d’olive. Ce choix de jury permet de faire découvrir à nos partenaires internationaux, dans un cadre professionnel, la qualité premium de l’Huile d’Olive marocaine. La présidence dudit jury est assurée, depuis le lancement du concours, par Madame Franca CAMURATI, éminente experte internationale en dégustation d’Huile d’Olive de qualité.

L’édition de cette année a enregistré la participation 32 marques d’huile d’Olive : GIE, coopératives, et groupes industriels marocains de Meknès, Fès, Sefrou, Taounat, Khenifra, Marrakech, Guercif, Essaouira, Taounat, Azilal, Oujda, Kalaa Sraghna, Boulmane, Chichaoua, Benslimane, et Beni Melal, démontrant, ainsi, un engagement des producteurs marocains pour l’huile d’olive de qualité.

Ainsi, dans la catégorie « Fruitée Intense », le Prix Rameau d’Or (1ier Prix) a été reporté par l’Huile d’Olive VOLUBILIA de la société OLIVINVEST de Meknès, et le Prix Rameau d’Argent (2ième Prix) a été attribué à l’huile d’olive AICHA de la société LCM-AICHA de Meknès.

Dans la catégorie « Fruitée Moyen », le Prix Rameau d’OR (1ier Prix) a été attribué à l’Huile CARACTERE de la société Les Domaines Brahim ZNIBER de Meknès, et le Prix Rameau d’Argent (2ième Prix) a été reporté par l’Huile d’Olive ELYXUS PRESTIGE de la société OLEA CAPITALde Meknès.

Pour le Trophée « Ibtissam Zine Fillali » « Volubilis Extra-Vierge Maroc 2017 de la meilleure huile d’olive des coopératives oléicoles », le premier a été attribué à GIE ZOYOUT DIR BENI MELAL (Région de BENI MELAL-KHNIFRA), et le deuxième prix été reporté par l’huile d’olive de GIE ZOYOUT CHIADMA MOGADOR (Région d’ESSAOUIRA).

Pour cette année, le jury a désigné les TOP TEN du Trophée Premium Volubilis Extra Vierge Maroc 2018. Ainsi, les 10 meilleures huiles d’olive Extra-Vierge dudit trophée sont : VOLUBILIA de la société Olivinvest de Meknès, AICHA de la société LCM-AICHA de Meknès, CARACTERE de la société les Domaines Brahim ZNIBER de Meknès, ELYXUS PRESTIGE de la société Olea Capital de Meknès, IZNASA de la société les Huiles d’Olive de la Méditerranée, TERRA AUTHENCIA de la société Chania Meknès, OLEALYS de la société L’Oleastre Meknès, OLIVA de la société Al Dahra Meknès, DOMAINE DE KALEA de Lesieur Cristal Meknès, et L’OLIVERAIE DE LARRAQUE de la société SCVM Meknès.

Pour Madame Franca Camurati, experte internationale, présidente du Jury « Volubilis Extra-vierge Maroc » depuis sa création, souligne que le Maroc a fait un grand progrès dans l’amélioration de la qualité de l’huile d’olive marocaine et le développement d’une personnalité de l’huile d’olive marocaine, en particulier celle de Meknès issue de la variété Picholine marocaine.

Le Trophée Volubilis Extra-vierge Maroc est devenu au fil des années un vrai outil de promotion, à l’international, de l’huile d’olive marocaine de qualité. Maintenant, on doit concentrer les efforts pour généraliser cette qualité et ce potentiel qualitatif à une grande quantité d’huile d’olive produite au Maroc, indique Dr Noureddine OUAZZANI, Responsable de l’Agro-pôle Olivier ENA Meknès.