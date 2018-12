Le Maroc présent au SIAL Middle East 2018

Partager

La Maroc expose ses produits du terroir au SIAL Middle East 2018.

Le SIAL (Salon International de l’Alimentation) Middle East 2018 se tiendra à Abu-Dhabi du 10 au 12 Décembre. Cet événement international vise la commercialisation et la promotion des produits du terroir. Il attire près de 1 000 exposants venus de plus de 30 pays et accueille environ 16 000 visiteurs professionnels.

Pour la sixième année consécutive, le Maroc prend part au SIAL Middle East 2018. La participation du Royaume à cette rencontre est organisée par l’Agence pour le développement Agricole (ADA), dans le cadre de l’ambitieuse stratégie de développement de la commercialisation et de la promotion des produits du terroir, mise en place dans le cadre du Plan Maroc Vert qui a alloué une importance particulière à ce segment et en a fait l’un de ses objectifs privilégiés.

Le Maroc pourra, grâce à cette manifestation, renforcer le positionnement de ses produits du terroir sur le marché du Moyen-Orient. La participation marocaine est assurée par 24 exposants producteurs des produits du terroir, issus de 11 régions du Royaume, représentant environ 100 coopératives agricoles regroupant plus de 3.130 petits agriculteurs. Les participants marocains à ce rendez-vous mondial de l’agroalimentaire présentent plus de 130 produits du terroir dont 14 labellisés, selon l’ADA.

Un encadrement marketing et commercial a été assuré pour les exposants, afin de les assister à faire valoir les potentialités de leurs produits et bien préparer leurs rencontres avec les prospects issus des Emirats Arabes Unis et des pays du Golfe.

Ainsi, 250 rencontres B to B sont planifiées pour eux en marge de ce salon. Ce qui leur permettra d’introduire et renforcer davantage la présence des produits du terroir sur le marché du Moyen-Orient, notamment auprès des centrales d’achat, de la grande distribution, des épiceries fines ainsi que des magasins spécialisés en bio.