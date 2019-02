Partager

Participation distinguée du Maroc au Salon international des jardins du Bahreïn.

L’édition 2019 du Salon international des jardins du Bahreïn, qui a fermé ses portes dimanche à Manama, a été marquée par une participation distinguée du Maroc, à travers 36 coopératives agricoles et sociétés marocaines spécialisées dans le secteur des pépinières agricoles.

Organisée par l’Initiative nationale bahreïnie pour le développement du secteur agricole, du 21 au 24 février, cette manifestation internationale a été l’occasion pour les exposants marocains de faire connaitre les produits agricoles marocains au Bahreïn et de positionner les spécialités marocaines comme les fruits, légumes et huiles d’argan et d’olive sur un créneau « haut de gamme ».

Dans une déclaration à la MAP, le représentant de l’Initiative nationale bahreïnie pour le développement du secteur agricole au Maroc, Brahim Ben Zouina, a souligné que la participation marocaine à cet événement a été marquée par la présence d’exposants représentant différentes régions du Royaume, dont le Sahara marocain, ajoutant que ce salon a ouvert de nouveaux horizons de coopération agricole entre le Maroc et le Bahreïn.

Le pavillon marocain a connu une importante affluence et un grand intérêt de la part des visiteurs de ce salon, a-t-il poursuivi, précisant que les stands marocains ont exposé des produits agricoles haut de gamme, tels que les légumes, fruits, agrumes, huiles d’olive, huiles d’argan, produits cosmétiques ainsi que des équipements liés à l’irrigation agricole.

Signature d’accords et de partenariats :

En marge de ce salon, plusieurs accords de partenariat ont été signés entre des exposants marocains et des investisseurs bahreïniens visant le développement de la coopération agricole entre le Maroc et le Bahreïn, a indiqué M. Ben Zouina, ajoutant que plusieurs professionnels bahreïnis ont exprimé leur volonté de tirer profit de l’expérience marocaine dans le secteur agricole.

De son côté, Hicham El Arej, représentant d’une société agricole marocaine, a souligné dans une déclaration similaire que ce salon permet d’explorer les besoins agricoles du marché bahreïni et de présenter aux investisseurs bahreïnis l’expérience et les potentiels énormes du Maroc dans le domaine du développement agricole.

La participation du Maroc à cette manifestation constitue l’occasion de renforcer la coopération agricole entre le Maroc et les pays du Golfe, a-t-il noté, ajoutant que le Bahreïn représente un marché prometteur pour les produits agricoles marocains.

Cet événement, qui réunit des d’exposants représentant des institutions et entreprises agricoles dans plusieurs pays arabes et étrangers, vise à échanger les expertises et exposer les dernières technologies et innovations agricoles.

Il a pour objectifs également de créer des opportunités appropriées pour de nouveaux partenariats économiques entre les institutions locales, arabes et internationales.