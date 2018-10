Le Maroc renforce sa coopération agricole avec la Russie

Partager

La Russie et le Maroc manifestent un intérêt mutuel pour le renforcement de leur coopération dans le secteur agricole.

Maxim Markovich, directeur du département de la coopération internationale, a rencontré des responsables marocains, dirigés par l’ambassadeur Lesheheb Abdelkader, au ministère de l’Agriculture de la Russie.

Le Post Online Media rapporte que les parties ont discuté des perspectives d’agriculture, ainsi que de la prochaine réunion de la Commission intergouvernementale mixte russo-marocaine de coopération économique, scientifique et technique, prévue du 2 au 4 octobre à Rabat.

Le président de la partie russe de la Commission est le ministre de l’agriculture de la Fédération de Russie, Dmitry Patrushev.

La première réunion du groupe de travail russo-marocain sur l’agriculture sous la commission intergouvernementale sera présidée par les chefs de département des ministères nationaux de l’agriculture.

La partie russe sera représentée par Maxim Markovich, qui a discuté avec l’ambassadeur des détails de la mission commerciale russe au Maroc, composée de fonctionnaires représentant les plus grandes entreprises agricoles, devant faire partie de la prochaine Commission intergouvernementale.

La Russie et le Maroc manifestent un intérêt mutuel pour la durabilité des secteurs agraires nationaux, ce qui s’exprime, entre autres, par un chiffre d’affaires en croissance constante et par l’expansion en cours de la gamme de produits agricoles d’exportation russes.

Outre le blé, la partie russe souhaite accroître l’approvisionnement du marché marocain en viande de volaille, en viande de mouton et, après approbation finale de tous les documents vétérinaires et autres, également en viande bovine, lait et produits laitiers.

Les parties ont également souligné l’importance de développer la coopération mutuelle, en partant du principe que le Maroc est un important importateur de produits agricoles sur le continent africain.