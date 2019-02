Le Maroc présent au Salon Gulfood 2019 à Dubaï

Partager

Le Salon international Mondial de l’Alimentation « Gulfood 2019 », auquel participe le Maroc s’est ouvert dimanche à Dubaï.

La 24e édition du Salon international Mondial de l’Alimentation « Gulfood 2019 » s’est ouverte, dimanche 17 février à Dubaï, avec la participation de plus de 190 pays, dont le Maroc.

Le Maroc est représenté à cette édition, placée sous le thème «Un monde d’excellence, un monde de cuisine», par un groupe d’entreprises opérant dans le secteur de l’industrie alimentaire.

Ces entreprises sont encadrées par l’Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE) sous la tutelle du ministère l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

L’exposition, qui se poursuivra jusqu’au 21 février à Dubaï World Trade Center, devrait attirer plus de 98. 000 visiteurs et 5.000 exposants locaux, régionaux et internationaux, des représentants gouvernementaux, des délégués commerciaux de haut niveau et des entreprises du monde entier.

Les ventes d’aliments et de boissons dans la région Mena devraient passer de 145,4 milliards de dollars en 2018 à 171,1 milliards de dollars en 2023 avec un taux de croissance annuel de 3,33%, selon le rapport 2019 de Gulfood Food and Beverage World.

Un Sommet sur l’innovation se tiendra en marge de cette manifestation et devra accueillir des opérants de l’industrie afin de discuter des défis et opportunités du secteur mondial des aliments et des boissons.

Parallèlement à cet événement mondial, des expositions seront organisées, dont un concours «Saveurs internationales» avec la participation de chefs cuisiniers de renom.