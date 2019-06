Le Maroc a l’ambition de stocker 30 Mds m3 d’eaux pluviales lors des années à venir

Partager

« Pour assurer l’approvisionnement en eau des zones qui en connaissent une pénurie, il faudra augmenter la capacité de stockage des barrages ».

Le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara a indiqué, lundi à Rabat, que le Maroc ambitionne de stocker 30 milliards m3 d’eaux pluviales dans les années à venir, sachant que la capacité de stockage actuelle est de 18,6 milliards m3.

En réponse à une question orale sur “La politique gouvernementale pour la construction et l’exploitation de barrages“, posée par le groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme à la Chambre des représentants, Amara a souligné que la seule solution pour assurer l’approvisionnement en eau des zones qui connaissent une pénurie d’eau est l’augmentation de la capacité de stockage des barrages.

Il a, également, fait observer que le Royaume suit une politique publique claire dans le domaine des barrages, indiquant que, prochainement, tous les “douars” et toutes les communes seront reliés au système de distribution d’eau, afin que ces communes, qui souffrent d’une pénurie d’eau à cause de la sécheresse, ne dépendent plus des sources et des puits locaux.

Par ailleurs, le ministre de l’Equipement a souligné, en réponse à une question orale sur “l’approvisionnement en eau potable dans les régions en situation de pénurie”, posée par le groupe Authenticité et Modernité, que l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) intervient dans 715 communes territoriales au niveau national, notant que l’ensemble de ses interventions ne connaissent aucun problème, à l’exception de 41 centres qui connaissent certaines difficultés sur lesquelles le ministère se penche.

Il a, également, noté que son département s’attèle, de concert avec les autorités locales, à faire face à la pénurie d’eau dans certaines zones rurales, ajoutant que plusieurs centres seront approvisionnés en eau via des citernes.