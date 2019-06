Maroc/Chili: Examen des moyens de coopération dans le domaine agricole

Partager

tweet



Les deux pays veulent réactualiser et mettre en oeuvre le mémorandum d’entente en matière d’agriculture, de pêche maritime et d’aquaculture signé en 2004.

La Secrétaire d’Etat chargée de la pêche maritime, Mme Mbarka Bouaida, s’est entretenue, lundi à Rabat, avec le directeur général des relations économiques internationales au ministère chilien des Affaires extérieures, M. Rodrigo Yáñez, sur les moyens à même d’améliorer le cadre juridique régissant la coopération bilatérale dans les domaines de l’agriculture et de la pêche.

Lors de cette rencontre, marquée par la présence notamment de l’ambassadeur de la république du Chili à Rabat, Alex Geiger Soffia, les deux parties ont examiné les différentes opportunités de collaboration, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, de l’aquaculture et de la sécurité sanitaire, mettant l’accent sur la convergence des vues concernant le problème de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de ces entretiens, M. Yáñez a indiqué que la rencontre a été l’occasion de passer en revue les différentes potentialités dont regorgent les secteurs de l’agriculture et de la pêche au Maroc et au Chili et les moyens d’actualiser et de mettre en œuvre le contenu du Mémorandum d’entente en matière d’agriculture, de pêche maritime et d’aquaculture, signé en 2004.

« Le Chili a une longue expérience dans les domaines de l’agriculture et de la pêche et est prêt à mettre cette expertise à la disposition du Maroc pour qu’il puisse en tirer pleinement profit et développer plusieurs branches industrielles dans les secteurs », a souligné M. Yáñez.

Se félicitant des bonnes relations économiques et politiques entre le Maroc et le Chili, le responsable chilien a exprimé son souhait d’élargir le champ d’investissement et de renforcer cette coopération pour englober de nouvelles perspectives facilitant les échanges commerciaux et l’emploi des jeunes.

Dans une déclaration similaire, Mme Bouaida a souligné que la rencontre était principalement axée sur les relations commerciales entre les deux pays et le renforcement des activités économiques dans les secteurs prioritaires.

Mme Bouaida a rappelé l’importance de mettre en œuvre le cadre du Mémorandum d’entente à la lumière de la situation géopolitique des deux pays, étant donné que le Maroc constitue un hub africain pour les échanges commerciaux et le Chili est un membre actif de l’Alliance du Pacifique.

En visite au Maroc, M. Yáñez a co-présidé la première réunion de la Commission mixte pour la promotion du commerce et de l’investissement entre le Maroc et le Chili et s’est entretenu avec la Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta.