MAPMDREF : Première direction d’un ministère certifiée ISO9001v2015 au Maroc

Partager

tweet



La Direction de l’irrigation et de l’aménagement de l’espace agricole a été certifiée ISO-9001 version 2015 lors d’une cérémonie présidée par M. Akhannouch.

Cette certification, remise lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a été décrochée pour l’ensemble de ses activités, notamment la promotion de l’économie de l’eau d’irrigation et la rationalisation de l’utilisation de l’eau agricole ainsi que la valorisation et l’amélioration de la distribution des ressources en eau destinées à l’irrigation, annonce aujourd’hui.ma.

La Direction de l’irrigation et de l’aménagement de l’espace agricole affirme ainsi être la première Direction d’un ministère au Maroc à décrocher la dernière version de cette certification pour son système de management de la qualité. Elle démontre, de ce fait, une aptitude à fournir régulièrement un produit conforme aux exigences réglementaires applicables et aux exigences de ses parties prenantes.

Cette grande distinction témoigne des efforts déployés au sein du ministère depuis l’avènement du Plan Maroc Vert. En effet, après la certification de ses guichets uniques, interfaces directes avec les agriculteurs, le département de l’agriculture prouve encore une fois qu’il est prêt à relever les défis du développement du secteur en se tournant aussi vers ses autres parties prenantes, notamment les bailleurs de fonds et les sociétés de travaux, relève la même source.

La version 2015 de la norme ISO 9001 renforce le rôle du management de la Direction dans sa démarche qualité et intègre plusieurs exigences, qui reposent sur la prise en compte des attentes des parties prenantes et la notion de risques et d’opportunités dans le pilotage du système de management de la qualité. La certification ISO 9001 est accordée exclusivement aux organismes qui démontrent des protocoles efficaces d’amélioration continue de la relation avec les partenaires en ce qui concerne la qualité des prestations.