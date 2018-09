M. Akhannouch rencontre le ministre de l’agriculture russe

Partager

Russie : M. Akhannouch tient des rencontres bilatérales pour le développement de la coopération dans les domaines de l’agriculture et de la pêche.

Les perspectives de développement de la coopération dans les domaines de l’agriculture et de la pêche ont été au centre de rencontres bilatérales, vendredi à Saint Petersbourg, du ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, M. Aziz Akhannouch, avec des responsables russes.

En marge de sa participation à la deuxième édition du Forum et exposition internationale sur l’industrie, les produits et les technologies de la pêche (Russia Seafood Expo), M. Akhannouch, a tenu des rencontres avec M. Dmitrii Patrouchev, ministre de l’Agriculture de la Fédération de Russie et M. Ilya Vassilievitch Shestakov, vice-ministre de l’Agriculture et président de l’Agence fédérale russe des pêches.

Au cours de ces réunions, les deux parties ont abordé plusieurs questions relatives aux secteurs de la pêche et de l’agriculture.

Il a été convenu de soutenir et de veiller à l’accélération de la mise en oeuvre du projet du Corridor Vert, projet qui a été présenté devant SM le Roi Mohammed VI et le président russe Vladimir Poutine lors de la dernière visite du Souverain en Russie en mars 2016.