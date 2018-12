Partager

tweet





L’innovation, un élément indispensable pour repenser les modes de production et de consommation (Mme El Ouafi).

L’innovation est indispensable au développement durable, qui nous interpelle pour repenser les modes de production et de consommation, développer de nouvelles solutions technologiques, de nouveaux produits ou services respectueux de l’environnement, a affirmé lundi à Katowice, la Secrétaire d’État chargée du développement durable, Nezha El Ouafi.

Intervenant lors du panel «l’Innovation et l’Entrepreneuriat Cleantech pour des Solutions Climat», organisé en marge de la 24ème conférence des parties signataires de la Convention-cadre de l’ONU sur le changement climatique (COP24), en présence notamment de M. Li Yong, directeur général de l’ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le développement industriel), Mme El Ouafi s’est réjouie de l’excellente collaboration du Maroc avec l’ONUDI dans le cadre du Programme de promotion des innovations en technologies propres et de l’entrepreneuriat vert (Cleantech Maroc), rappelant que le Maroc a organisé la 3ème compétition qui a connu également un grand succès au vu des candidatures déposées et de la qualité des projets proposés.

Les compétitions du programme ont permis de constater que la créativité et l’innovation chez les jeunes entrepreneurs marocains est remarquable, s’est-elle félicitée. La Secrétaire d’Etat a noté, à cet égard, que ce programme offre une opportunité pour stimuler l’innovation en matière d’environnement et de développement durable, et de déployer un important programme de formation et d’accompagnement personnalisé des jeunes entrepreneurs leur permettant d’acquérir les compétences requises pour réussir leurs projets, lever des fonds et nouer des partenariats.