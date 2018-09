Partager

L’épinard, une nouvelle espèce à la gamme VILMORIN-MIKADO, avec l’acquisition d’AdvanSEED.

Vilmorin-Mikado (Business Unit de Limagrain) et Limagrain (à travers sa holding Vilmorin & Cie) sont heureuses d’annoncer l’acquisition de la société AdvanSeed ApS, semencier danois de dimension internationale. Son expertise reconnue dans la création de variétés d’épinard vient renforcer la position mondiale de Vilmorin-Mikado sur le marché des légumes à feuilles, l’épinard étant le second marché mondial après la laitue.

Créée en 2005 par Erling HEGELUND, sélectionneur, et Cecilia CERDA, ingénieur agronome, la société AdvanSeed a développé un réseau international de distributeurs, et des relations de long terme avec des clients situés dans 23 pays (essentiellement en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Europe). Son portefeuille comprend une gamme de variétés d’épinards hybrides et d’autres légumes à feuilles (jeunes pousses de type roquettes sauvages, choux kale, betteraves à veines rouges ou encore amaranthe).

« Vilmorin-Mikado développe assurément son offre de légumes à feuilles avec l’intégration de cette nouvelle espèce. L’épinard vient ainsi renforcer notre position d’acteur mondial majeur sur ce marché» explique Catherine Moulenat, Chef de groupe Marketing Légumes à feuilles.« Cette nouvelle espèce nous permet de positionner notre gamme sur le marché asiatique et en particulier la Chine, qui représente 85% des surfaces pour le marché de l’épinard frais ».

« Les 5 collaborateurs d’AdvanSeed ont rejoint les équipes Vilmorin-Mikado le 01 août 2018, partageant ainsi leur savoir-faire avec l’ensemble des services de l’entreprise » explique Rodolphe Millet, Directeur Général de Vilmorin-Mikado. La station de sélection de l’entreprise, basée à Odense (Danemark), a une position géographique idéalement adaptée à la recherche et à la production de nouvelles variétés d’épinard. Elle devient la station la plus septentrionale de Vilmorin-Mikado et offre ainsi de nouvelles conditions climatiques et autant d’opportunités pour la création de nouvelles variétés.

Vilmorin-Mikado est une Business Unit de Limagrain. Depuis Juillet 2016, elle rassemble les activités de Vilmorin SA (semencier français) et Mikado KyowaSeedCo.Ltd. (semencier japonais). De dimension mondiale, Vilmorin-Mikado est présente sur les 5 continents. Sa large gamme, unique et originale, est destinée à tous les professionnels de la filière potagère. Vilmorin-Mikado est spécialisée dans la création, la production et la commercialisation de semences potagères et d’arbres. Dédiée aux professionnels de l’agriculture, la Business Unit a enregistré un chiffre d’affaires de 238,3 millions d’euros en 2016 – 2017, avec un effectif de 1000 collaborateurs. Vilmorin-Mikado consacre 16 % de son chiffre d’affaires à la recherche. Ses variétés de semences sont distribuées dans plus de 100 pays. Leader mondial pour la carotte et la chicorée witloof, Vilmorin-Mikado est un acteur majeur pour la laitue, la tomate, le poivron, la courge kabocha, le radis daikon, le « bunchingonion » (oignon botte) et les semences d’arbres.

Limagrain. Groupe coopératif international, créé et dirigé par des agriculteurs français, Limagrain fait progresser l’agriculture pour répondre aux enjeux alimentaires. Créateur et producteur de variétés végétales et céréalières, le Groupe commercialise des semences et des produits céréaliers, destinés aux agriculteurs, aux maraîchers, aux jardiniers amateurs ainsi qu’aux professionnels de l’agroalimentaire et aux consommateurs. Limagrain est le quatrième semencier mondial (semences de grandes cultures et potagères), le deuxième boulanger français et le troisième pâtissier français, grâce à des marques fortes sur leurs marchés : LG, Vilmorin, Clause, Hazera, Harris Moran, Jacquet, Brossard. Limagrain réalise un chiffre d’affaires de plus de 2,6 Mds d’euros et rassemble dans 56 pays plus de 10000 collaborateurs, dont plus de 2 100 dédiés à la recherche.La Coopérative Limagrain regroupe, quant à elle, près de 2 000 adhérents. www.limagrain.com – #Limagrain