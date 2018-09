LEMKEN: Quand la parcelle vous parle!

Partager

La station météorologique LEMKEN pour des traitements phytosanitaires au moment idéal.

La station météo LEMKEN et son application mobile apportent une aide précieuse en fournissant des données actualisées provenant directement de la parcelle, à partir desquelles le point de rosée et l’humidité du feuillage peuvent être calculés et combinés avec d’autres données météorologiques.

Tout agriculteur s’efforce de limiter ses traitements phytosanitaires au strict nécessaire pour assurer ses rendements et protéger l’environnement. Il est essentiel d’avoir des informations météorologiques locales et actualisées pour choisir le bon moment.

Lors du salon Agritechnica 2017, LEMKEN a annoncé sa coopération avec la startup néerlandaise Appsforagri. L’objectif est de développer des outils et des applications complémentaires pour enrichir les possibilités du matériel et accompagner l’agriculteur dans son travail. La station météorologique, premier produit né de cette collaboration, est désormais disponible sur le marché.

Enterrée dans la parcelle, elle mesure la température du sol à 20 cm et 5 cm de profondeur, ainsi que la température et l’humidité à 25 cm de hauteur dans la végétation et à 75 cm de hauteur au-dessus de la végétation.

Ces valeurs sont transmises toutes les 30 minutes via le réseau basse fréquence Sigfox à l’application SmartFarming d’un smartphone ou d’une tablette pour calculer le point de rosée et l’humidité des feuilles. L’application récupère également des données sur la vitesse et la direction du vent, le rayonnement solaire et les précipitations à partir de sources officielles fiables.

Muni de ces informations, l’agriculteur peut réagir aux conditions climatiques locales et planifier très précisément ses traitements phytosanitaires. La station météo peut être combinée avec un capteur pluie, qui fournit également des valeurs actualisées toutes les demi-heures. Les données recueillies sur le terrain sont stockées rétroactivement pendant un an ce qui donne une vue d’ensemble de l’évolution du climat local.

Un module d’aide à la décision pour les interventions phytosanitaires est également disponible. Les agriculteurs disposent ainsi d’une prévision météorologique sur 15 jours et d’un aperçu sur cinq jours de la pression des maladies pour plus de 100 maladies et plus de 40 cultures.

La station météo est disponible dans la boutique en ligne LEMKEN.