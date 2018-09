Partager

tweet





La striure brune ou «ébola du manioc » menace la sécurité alimentaire en Afrique.

« La striure brune du manioc, une maladie virale, qui cause la perte de 90 à 100% de la production en Afrique centrale, est en train de faire mouvement vers l’Afrique de l’Ouest. C’est une menace à prendre très au sérieux », explique à l’AFP le Dr Justin Pita, directeur exécutif du programme West africain virus epidemiology (Wave), axé sur la sécurité alimentaire et financé par la Fondation Bill et Melinda Gates.

La striure brune est un virus qui se propage par des mouches blanches. Il peut également être transmis par l’homme en transportant les boutures de manioc.

Le manioc est une culture de subsistance primordiale en Afrique. Le continent est le plus grand producteur mondial de cette plante (57%), dont on consomme les tubercules, riches en glucides et en amidon, mais aussi les feuilles et la fécule qui a plutôt l’aspect d’une semoule, produite à partir des racines.

Ce virus menace la sécurité alimentaire de la région, où les besoins en nourriture ne font que croître sous la pression démographique.

Avec France 24 et Jeune Afrique