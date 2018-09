Partager

Les solutions digitales agricoles présentées à l’AgriTech du 24 au 27 septembre 2018 à Casablanca.

La première édition de l’AgriTech est prévue du 24 au 27 septembre 2018 à Casablanca. Une importante rencontre dédiée aux solutions digitales dans le domaine agricole au Maroc et dans d’autres pays, notamment africains.

Cet événement a pour objectif de faire la promotion des technologies appliquées aux filières agricoles porteuses, notamment l’arboriculture, l’horticulture, les grandes cultures, le maraîchage, la viticulture, l’élevage, mais aussi la pêche.

D’après les organisateurs, cette rencontre permettra de tester grandeur nature les solutions digitales innovantes pour répondre à des problématiques concrètes des agriculteurs africains.

L’AgriTech est organisé par NGE Impact et Valeur Tech. Il est destiné aux acteurs, experts et professionnels qui du secteur agricole au Maroc et dans le reste du continent africain. En plus des jeunes pousses hautement technologiques françaises et africaines, des champions agricoles, des institutionnels, des chercheurs et formateurs sont attendus à ce rendez-vous, est-il indiqué.

Les sujets phares qui seront abordés lors de cet événement sont essentiellement l’image SAT, les IoT (Internet des Objets), les drones, logiciels, robots, équipements divers et autres machines intelligentes. Les débats porteront également sur l’analyse de la rentabilité des cultures, l’apport des technologies disponibles, via des sessions, en plus des visites sur le terrain, mais aussi des Talks et des rencontres B2B.

Le débat sur ces solutions se focalisera sur leur apport dans la gestion de l’irrigation, des engrais, la réduction des pesticides, notamment par le biais de drones de pulvérisation, les outils d’analyse du sol, le contrôle des maladies des plantes, les nouveaux modes de cultures résilientes et les modèles de leasing du matériel agricole.

Avec LE MATIN