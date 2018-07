Italie: La saison des tomates bas son plein en Sicile

Partager

L’Italie profite d’une bonne saison de tomates d’été lors de cette campagne.

La saison italienne des tomates d’été bat son plein après la fin de la saison hivernale en Sicile. Le solde de la dernière campagne est positif, malgré quelques hauts et bas. Les producteurs qui se concentrent sur des produits de qualité et non en vrac ont obtenu des résultats satisfaisants.

Les prix de la tomate sont bons cet été, mais la meilleure qualité est destinée à l’exportation. En fait, dans les supermarchés, les tomates hollandaises dominent sur le marché domestique. Pourtant, il y a aussi des commerçants qui rapportent des prix décevants. À la fin de juin, les commerçants ont signalé que les prix avaient été bas pendant deux semaines. Cette situation de marché n’est pas rare en juin, lorsque plusieurs régions du pays sont sur le marché en même temps. De plus, les importations en provenance des Pays-Bas et de Belgique ont mis le marché sous pression.

Par segments, le marché des tomates cerises semble stable, tandis que celui des tomates prunes semble gagner du terrain, car elles sont disponibles dans de plus en plus de magasins. Le San Marzano semble avoir atteint son apogée en matière de visibilité; l’espoir est que cette tomate perdra de sa popularité dans les années à venir. Dans la catégorie des tomates de boeuf, le Coeur de Boeuf devient une variété populaire, avec la tomate nervurée classique. Dans cette catégorie, plusieurs nouvelles variétés sont promues, dont une tomate rose.

En Sicile, les producteurs ont déjà hâte à se retrouver à la saison 2018/2019. Cette campagne sera principalement dominée par Cherry, mini prune et tomates prunes. Les cultivateurs siciliens sont incapables de concurrencer les tomates hollandaises, belges et australiennes. Les cultivateurs de ces pays ont un rendement à l’hectare plus élevé pour les variétés plus grandes qu’en Sicile. C’est pourquoi l’accent est mis sur les spécialités. En outre, les tomates prunes ont un avenir prometteur; Ces dernières années, elles ont augmenté de plus de 20% par an.