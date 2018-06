L’Italie enregistre 7 nouvelles variétés de fraises au catalogue russe

Partager

Des pépinières italiennes enregistrent 7 variétés de fraises en Russie.

L’Italie a demandé l’enregistrement de 7 variétés de fraises italiennes, adaptées aux conditions climatiques russes, dans le registre d’État russe via le CIV (Consorzio Italiano Vivaisti).

Les 7 variétés en question sont: Aprica, Sibilla, Laetitia, Quicky, Cléry, Murano et Vivara. Quicky est une variété très précoce. Elle est suivie de la variété précoce Cléry qui mûrit environ 5 jours après Quicky. Apric est une variété moyennement précoce qui commence à porter ses fruits 4 jours après Cléry. Pour, Sibilla, elle est relativement tardive et peut être récoltée 8 jours après Cléry. Concernant, Laetitia, c’est une variété tardive dont la récolte débute 4 jours plus tard que Sibilla. Quant à Murano et Vivara, il s’agit de variétés adaptées à la culture dans les tunnels et les serres.

Les variétés de fraises Aprica, Sibilla, Laetitia, Quicky et Clery conviennent à la culture dans un climat relativement froid avec des hivers longs comme celui de la Russie et permettent d’obtenir une longue période de récolte. Le bon développement de ces plants nécessite au moins un cumul de 500 heures de froid avec une température inférieure à zéro.

Les représentants de CIV et Salvi Vivai annoncent que le processus d’enregistrement des variétés les plus appropriées pour la Russie a commencé. Il est prévu que les variétés soient certifiées pour la culture d’ici 2020, après avoir effectué des essais sur différents sites dans différentes régions de Russie.

CIV est une joint-venture de trois grandes pépinières italiennes (Vivai Mazzoni, Salvi Vivai et Tagliani Vivai), engagée dans le développement de nouvelles variétés et la production de plantes certifiées.