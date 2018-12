Irrigation : exonération de la TVA sur les panneaux solaires

Partager

PLF 2019 : l’irrigation connaîtra une baisse du coût du pompage solaire.

Abdellah Bouanou, président de la Commission des finances de la Chambre des représentants confirme l’exonération de la TVA sur les panneaux solaires. Il déclare «L’exonération de TVA sur la vente des pompes à eau solaires est dorénavant générale. Elle touche tous les équipements qui entrent en jeu dans ce genre de système, y compris les panneaux».

Cette exonération, objet d’un amendement du PLF 2019 approuvé récemment par la Commission des finances de la Chambre des représentants , concerne les panneaux photovoltaïques, auparavant exclus de cette exonération.

Actuellement, le prix des panneaux photovoltaïques représente environ 60% de l’investissement dans un mécanisme de pompage solaire, cette mesure incitative trouvera, sans aucun doute, un écho favorable auprès des professionnels. L’importance de toute mesure du genre réside dans le fait qu’elle vient renforcer tout un mécanisme voulant y encourager le recours aux énergies renouvelables. Et par ricochet, remplacer l’utilisation majoritaire du gaz butane en agriculture, et alléger le poids des subventions de cette ressource, amenées à atteindre, selon les estimations, 12,5 milliards de DH en 2018.

En attendant la publication des résultats d’une enquête menée par le ministère des affaires générales et de la gouvernance, lancée récemment pour recenser les terres agricoles utilisant le gaz butane dans le pompage d’eau et déterminer les quantités utilisées, les surfaces agricoles utiles (SAU) faisant usage du gaz butane sont estimées à plus de 250 000 ha, ou plus de 15% de la SAU irrigable au Maroc. Elles dépassent de loin les 13 000 ha, correspondant à environ 1% de la SAU irrigable totale, exploitées grâce au pompage d’eau solaire.