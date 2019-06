IRIS : Conférence-débat sous le thème « L’agriculture, levier du développement au Maroc »

Partager

La conférence-débat aura pour but de débattre des choix effectués par le Maroc dans le domaine agricole.

L’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) tiendra une conférence de haut niveau intitulée « L’agriculture, levier du développement au Maroc », le mardi 18 juin à Paris, indique leconomiste.com.

Cette conférence-débat s’inscrit dans le cadre de la contribution de l’IRIS à la recherche et au débat sur les questions internationales et stratégiques, en offrant une lecture différente et originale des enjeux nationaux et internationaux.

Elle sera animée par Sébastien Abis, chercheur associé à l’IRIS et directeur du Club Demeter, et permettra de débattre des choix effectués par le Maroc pour que l’agriculture revête un caractère central pour le développement du pays.

Y seront présents également, El Mahdi Arrifi, DG de l’Agence pour le développement agricole (ADA), Said Laith, Directeur du développement de l’espace rural et des zones de montagne du ministère de l’Agriculture, et Stéphane Yrles, Secrétaire général du groupe Avril.

Notons que l’IRIS couvre un spectre très large de questions géostratégiques, opérant pour le compte d’organismes publics (ministères, institutions européennes, Parlement, organisations internationales) et d’entreprises privées qui lui commandent des études, notes et formations.