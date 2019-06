Faut-il investir dans la culture de l’avocat ?

Partager

Agriculteurs, devez-vous investir dans la culture de l’avocat ?

En Europe l’avocat est sur une dynamique hyper positive. C’est le second marché mondial après les Etats-Unis et il devrait même dépasser le pays de l’Oncle Sam dans les années qui viennent, au vu de la dynamique de consommation. Quid de nos producteurs marocains ? Eclairage.

L’Europe va dépasser les 750 000 tonnes d’importation lors de cette année 2019 selon Xavier Equihua, président de WAO (World Avocado Organization). Loin pour le moment des Etats-Unis et leur 1 100 000 tonnes d’importations d’avocats en 2018.

Pour Xavier Equihua il est inéluctable de voir bientôt l’importation en Europe dépasser les Etats-Unis dans les 10 ans qui viennent. La consommation européenne étant de plus en plus dynamique et croissante grâce notamment aux lobbys santés, qui recommandent la consommation de l’avocat.

De ce fait, l’investissement européen risque de croître dans les années qui viennent, et nul doute que le Maroc grâce à son avantage compétitif peut tirer son épingle du jeu. Les producteurs les plus courageux sont déjà avertis, le marché de l’avocat dispose d’un avenir important! L’avocat au Maroc dispose d’un potentiel certain qu’il faudra saisir selon différents experts agronomes interrogés.

La WAO est composée de producteurs des principaux pays producteurs d’avocats selon Fructidor, dont le Pérou, l’Afrique du Sud, le Mexique et les États-Unis.