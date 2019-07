Partager

Informia s’ouvre à de nouvelles opportunités en rejoignant Groupe ISAGRI.

Informia, éditeur et intégrateur d’une suite logicielle dédiée au secteur des Fruits et Légumes rejoint Groupe Isagri au sein du pôle ERP Agro.

Le Groupe ISAGRI rassemble ainsi les forces de 2 de ses filiales : AKANEA AGRO SOFTWARE et INFORMIA pour accélérer l’innovation et la conquête à l’international sur la filière Fruits & Légumes.

La nouvelle filiale de Groupe ISAGRI sera dirigée par Léonard Gallone, actuel PDG d’INFORMIA.

Isagri poursuit ainsi la croissance de son activité ERP et confirme sa volonté de proposer des logiciels à haut niveau d’expertise et un service d’excellence pour chaque maillon de la chaîne agroalimentaire.

Léonard Gallone pourra pérenniser le savoir-faire d’Informia en s’appuyant sur les valeurs partagées par les deux structures et sur une équipe unifiée.

Ce rapprochement entre les structures INFORMIA et AKANEA doit également permettre à Groupe ISAGRI de poursuivre ses ambitions à l’international pour proposer sa solution complète de suivi informatique de la filière Fruits & Légumes de la production à la distribution dans différents pays, et plus particulièrement la Pologne, l’Italie et l’Espagne.

Les chiffres clés Groupe ISAGRI :

CA : 215 millions d’euros

150 000 clients sur les 5 continents

2000 salariés dont près de 10% dans 13 filiales à l’international

A PROPOS DE GROUPE ISAGRI : UNE SUCCESS STORY A LA Française

Créé à Beauvais en 1983 par Jean-Marie Savalle, son actuel PDG, ISAGRI va très vite révolutionner le marché agricole français en rendant l’informatique accessible au plus grand nombre ; le groupe est leader des services numériques sur ce marché en Europe, en Chine et au Canada. Avec la marque AGIRIS et sa suite de logiciels de gestion, de comptabilité et paye, il facilite la gestion des entreprises.

Groupe ISAGRI place l’innovation au cœur de ses développements.

A PROPOS DE AKANEA et INFORMIA

AKANEA et INFORMIA sont des éditeurs de progiciels métiers qui proposent depuis plus de 30 ans des solutions de gestion pour les entreprises de la supply-chain et de la filière agroalimentaire (de la TPE à la grande entreprise). Ces sociétés regroupent 200 salariés, répartis sur 7 sites (Agadir, Lyon, Marseille, Paris, Toulouse, Tunis et Varsovie) et réalisent un CA de plus de 22 M€.