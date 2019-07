Ifrane : Journées régionales du goût et de la dégustation des produits de terroir de l’Atlas

Partager

La petite Suisse du Maroc abrite une foire pour la promotion de son terroir.

La ville d’Ifrane abrite, du 18 au 21 juillet, sa foire des produits de terroir sous le thème « Journées régionales du goût et de la dégustation des produits de terroir de l’Atlas ».

Jusqu’au 21 juillet , les habitants et les visiteurs de la ville d’Ifrane vont pouvoir aller à la rencontre des produits du terroir des montagnes du Moyen Atlas. En effet, la petite Suisse du Maroc abrite, depuis jeudi un événement de grande envergure, avec un programme riche et varié mariant expositions des produits du terroir et promotion des potentialités touristiques et culturelles de la région.

Cet évènement, organisé par la Direction régionale de l’agriculture (DRA) de Fès-Meknès en partenariat avec la province d’Ifrane, Chambre de l’agriculture Fès-Meknès, le Crédit Agricole, l’ADA, l’ONSSA, l’ONCA et la MAMDA, est un espace de rencontre et d’échange entre les différents acteurs et professionnels sur les progrès en matière d’encadrement des agriculteurs, de production et de valorisation des produits du terroir.

Le festival a été inauguré en la présence de Monsieur le Directeur Général de l’ONCA Jaouad BAHAJI, M. le Préfet de la province d’Ifrane, M. le Directeur du développement des filières de production ainsi que tous les acteurs au niveau de la province.