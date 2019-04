Idyl vous donne rendez-vous au salon medFEL

Partager

Idyl au medFEL du 25 au 26 Avril à Perpignan.

En 2019 et pour la 11 ème fois, Idyl affirme encore son expertise melon et remporte le trophée des « Saveurs de l’Année ».

Une régularité qui justifie le succès de la marque et plus largement l’engouement croissant pour l’origine Maroc au rayon melon. Chez Idyl, la cueillette fait l’objet d’une grande précision et chaque fruit récolté répond à des critères bien définis en termes de maturité pour arriver en magasin dans les meilleures conditions de vente et de dégustation.

Avec son label « Saveur de L’Année », les consommateurs le repèrent rapidement. Cet indicateur est pour 73% des français une marque de confiance et 80% d’entre eux sont rassurés, lors de l’achat, sur la qualité gustative du produit.

Pour rappel, Idyl est une entreprise agricole spécialisée dans la production et la distribution de fruits et légumes frais, conventionnels et Bio. L’entreprise soutient le développement d’une agriculture raisonnée, respectueuse et engagée pour l’avenir des hommes et de notre terre.