IAV’s Students Days : M. Akhannouch incite les jeunes étudiants à l’innovation et l’entrepreneuriat

Akhannouch : Le Maroc a besoin d’une jeunesse investie dans l’innovation et l’entrepreneuriat.

Le Maroc a besoin d’une jeunesse investie dans l’innovation et l’entrepreneuriat au service du développement économique et social, en général, et le développement rural en particulier, notamment pour une agriculture moderne et durable et un milieu rural offrant les opportunités de création de la richesse et d’emplois, a indiqué dimanche à Rabat le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch.

S’exprimant lors de la cérémonie de clôture des Journées culturelles des étudiants de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV), le ministre a souligné la nécessité d’accélérer l’intégration des TIC et des nouvelles technologies du digital pour accompagner les projets structurants du Royaume, particulièrement la modernisation de l’agriculture à travers la conduite de programmes de recherches novateurs répondant aux attentes et aux besoins d’un monde agricole en perpétuelle évolution.

Dans ce contexte, il a relevé que son département accorde un intérêt particulier à l’encouragement des programmes innovants de recherche-développement en harmonie avec les besoins en agriculture et les ambitions affichées pour assurer la continuité du Plan Maroc Vert (PMV) et la nouvelle stratégie de développement agricole.

S’agissant de la formation et de la recherche dans les domaines de l’agriculture et de la médecine vétérinaire, le responsable a insisté sur l’impératif de s’adapter aux changements évolutifs tant du secteur agricole que du système d’enseignement et de formation, tout en appelant l’IAV à veiller à maintenir la qualité de ses lauréats en faisant évoluer son système de formation et de recherche pour répondre adéquatement aux mutations que connait l’agriculture marocaine, sous l’impulsion du PMV depuis 10 ans.

Ainsi, à travers le renforcement de la formation initiale, la formation continue et la recherche-innovation, M. Akhannouch a émis le souhait d’impulser une nouvelle dynamique pour le développement de ce capital humain à fortes capacités non seulement à l’échelle du Royaume, mais également du continent africain, à travers le renforcement des programmes de coopération Sud-Sud.

De son côté, le directeur de l’IAV Hassan II de Rabat, Ali Hammani a souligné que ces Journées culturelles, sportives et artistiques, organisées par les étudiants eux-mêmes, constituent une occasion pour révéler au grand jour leurs talents.