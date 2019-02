En sortie d’hiver : désherber avant de fertiliser

Partager

tweet



Céréales d’hiver : désherbage avant fertilisation.

Fertilisation et désherbage sont certes indépendants d’un point de vue technique, mais les deux sont liés su le plan agronomique : si l’azote est apporté sur une culture non désherbée, celui-ci bénéficie autant aux adventices qu’à la culture.

Afin de préserver le rendement de la culture et optimiser l’efficacité des herbicides, il est essentiel de désherber avant, ou dans les jours suivants le premier apport d’azote. Les désherbages précoces préservent le rendement de la culture, surtout par levée précoce de la concurrence des adventices mais aussi par l’optimisation de la fertilisation de la culture. Par ailleurs, ceux-ci sont plus efficaces, les adventices étant jeunes et non stimulées par la fertilisation. En tout état de cause, il ne faut pas laisser plus de deux semaines entre les deux opérations, surtout si aucun désherbage n’a été réalisé à l’automne.

Selon des essais réalisés par par Arvalis–Institut du végétal à Boigneville (Essonne) lors de la campagne 2009-2010 sur ray-grass (une plante herbacée vivace de la famille des poacées, couramment cultivée comme plante fourragère) :

Le reliquat sortie hiver réalisé mi-janvier était de 30 unités. Les spécialités étudiées ici sont à la fois foliaires et racinaires. Elles réagissent donc un peu avec l’humidité du sol. Les niveaux d’efficacité sont globalement bons à très bons.

Le niveau de fertilisation n’a pas d’influence sur l’efficacité finale. En revanche, la date de désherbage est essentielle à la bonne efficacité. Ainsi, les désherbages précoces (au moment du premier apport) sont les plus efficaces. Pénalisées par le type de produit employé (Archipel : produit majoritairement foliaire) et de possibles relevées, les modalités désherbées à l’automne ont des efficacités inférieures, comprises entre 90 et 93 %. Ces efficacités restent cependant supérieures de plus d’une dizaine de point aux applications réalisées après le premier apport.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que ces applications d’automne préservent le rendement de la culture, par une levée précoce de la concurrence.

Toutes les modalités désherbées après l’apport d’azote sont désavantagées, à l’exception du témoin sans apport.

Ainsi, selon les résultats obtenus : les pratiques courantes en matière de désherbage et de fertilisation, pénalisent de 13 q/ha le rendement (à savoir fertilisation puis désherbage), par rapport à une situation de désherbage avant ou au moment du premier apport.

Au-delà du facteur « fertilisation », le plus important à retenir est que les désherbages précoces (à l’automne ou précoces en sortie d’hiver) sur les flores classiques sont techniquement les plus favorables pour préserver le potentiel de la culture. Attention tout de même aux adventices « atypiques » qui peuvent germer plus tardivement (folle-avoine, gaillet, ammi majus, etc.) et qui nécessiteront une intervention spécifique.

Source : arvalis-infos