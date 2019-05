Le Fusarium au cœur du Congrès International de la Banane

Le champignon Fusarium oxysporum f. sp. cubense Race 4 Tropical constitue une menace mondiale dans la culture des bananes. Il se développe dans le sol, où il reste longtemps et se propage très facilement. Jusqu’à présent, il n’existe aucune méthode chimique ou biologique pour éliminer le champignon de race 4, que l’on trouve actuellement en Afrique, en Asie et en Océanie.

Prévu du 28 au 31 mai à Miami et organisé par la National Banana Corporation of Costa Rica (CORBANA), le Congrès International de la Banane présentera les avancées scientifiques sur le Fusarium et analysera le problème pour essayer de trouver une solution.

Depuis les années 1950, lorsque ce champignon a détruit des milliers d’hectares de fruits en Amérique centrale, le Fusarium est considéré comme le principal ennemi du secteur de la banane et aujourd’hui sa race 4 est une menace pour le monde entier, indique freshplaza.fr.

Parmi les axes thématiques qui seront abordés lors du Congrès International de la Banane : la manière d’exclure, de contenir et de combattre Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc R4T) ainsi que les dernières découvertes dans le secteur en termes de recherche, d’analyse de marché, de logistique et de transport des fruits.

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), la banane est la huitième culture vivrière en importance dans le monde et la quatrième dans les pays les moins avancés. 135 pays produisent des bananes, qui sont cultivées dans les territoires tropicaux et subtropicaux. Actuellement, le commerce international d’exportation de bananes s’élève à plus de 10 milliards de dollars, selon la FAO.