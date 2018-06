Partager

tweet





La demande mondiale de fruits tropicaux promet de belles perspectives pour l’Indonésie.

La demande mondiale de fruits tropicaux est en hausse entraînant l’augmentation des exportations indonésiennes de ces fruits au premier trimestre 2018.

Les professionnels du secteur en Indonésie sont optimistes concernant leurs exportations de fruits tropicaux qui ont nettement augmenté au cours du premier trimestre 2018, confirmant ainsi le renforcement de la demande mondiale de fruits tropicaux.

Durant cette période, le pays a exporté 325 236 tonnes de fruits tropicaux, soit une augmentation de 6,13%.

La demande en fruits tropicaux est en croissance, notamment pour les mangoustans, les bananes et les ananas. La Chine, le Japon, Singapour, l’Australie et les États-Unis sont les principaux importateurs de fruits indonésiens.

L’Indonésie travaille sur l’amélioration de ses techniques de production ce qui a permis aux produits indonésiens de conquérir de nouveaux marchés, comme l’Europe et Oman. Le Moyen-Orient (Arabie Saoudite et Emirats Arabes Unis), l’Asie de l’Ouest et l’Afrique constituent des marchés cibles pour augmenter les exportations indonésiennes.