La pomme est le fruit le plus répandu dans le monde.

Il existe plus de 20 000 variétés de pommes, dont près de 7 500 sont des marques en constante évolution à la recherche de nouvelles mutations. « C’est le fruit le plus répandu dans le monde. Les pommes sont produites sur les cinq continents. A certaines périodes de l’année, nous récoltions des variétés de Nouvelle-Zélande, du Japon, de Magadascar, du Chili et de différentes parties de l’Europe. Nous avions quelque chose des cinq continents », a déclaré Luis Pacheco, propriétaire de l’épicerie Gold Gourmet.

Selon le rapport annuel de Mercasa, les pommes (avec environ trois millions de tonnes) ont représenté 9 % du volume total de fruits vendus en Espagne en 2017. « C’est un fruit d’une grande beauté et très tentant pour tous les âges. Sa couleur, son goût et sa texture la rendent irrésistible. C’est un produit très attrayant qui peut être consommé n’importe quand et n’importe où », a déclaré la société qui se spécialise dans la distribution en gros d’aliments frais.

Un fruit climatique présent tout au long de l’année !

En automne, les consommateurs reçoivent des pommes qui viennent d’être récoltées. La récolte dure six mois, mais les fruits restent en magasin toute l’année. Autrefois, les pommes étaient stockées dans de la paille pour les conserver, mais maintenant elles sont conservées en atmosphère contrôlée après avoir été collectées et nettoyées. Cela les empêche d’entrer en contact avec l’oxygène et le dioxyde de carbone, car c’est un fruit climatique : une fois récolté, il mûrit et génère de l’éthylène, un gaz qui développe également son parfum dans toute la pièce et qui pourrit à proximité des fruits.

Cette année, le prix moyen de la pomme a augmenté et certaines variétés, comme la Golden, particulièrement attrayante pour des marchés comme l’Italie, ont atteint des prix records.

