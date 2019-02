Partager

C’est la question qui se pose après cette dernière édition: quelle marge de progrès pour FRUIT LOGISTICA ?

L’édition 2019 du Salon International FRUIT LOGISTICA a été un succès pour les organisateurs. Ces derniers ont permis à l’événement qui a fêté ses 25 ans l’année dernière de connaitre une nouvelle fois une édition de qualité avec un nombre toujours aussi important de participants.

FRUIT LOGISTICA est la référence mondiale actuelle des Salons Internationaux en Fruits et Légumes. Cependant il est légitime de se demander si le Salon dispose encore d’une marge de progrès pour continuer à croître, ou si l’événement est arrivé à maturité et va stagner à l’avenir.

Pour Fructidor, la question est légitime et plusieurs salons doivent en profiter prochainement afin de capter visiteurs et exposants qui vont faire face à l’avenir à un choix cornélien. En effet, les salons de cette dimension sont de plus en plus nombreux et les entreprises devront choisir d’exposer ici ou là à l’avenir.

Pour bon nombre d’entre elles, la question se posera de savoir si le tour a été fait sur FRUIT LOGISTICA et si la priorité ne devrait pas être donnée à d’autres événements majeurs. En effet une certaines lassitude est inéluctable et les organisateurs devront sans cesse innover pour continuer à être aussi attractifs.

A noter que pour cette édition 2019, 78 000 visiteurs professionnels se sont rendus sur le Salon, alors que 3 200 exposants ont exposés. Au total ce sont plus de 135 pays qui ont été représentés.

FRUIT LOGISTICA aura lieu du 5 au 7 février 2020.