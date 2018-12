« France Bon Appétit » : le rendez-vous incontournable des gourmets marocains

Partager

L’occasion de découvrir 40 produits français jamais exportés ou commercialisés au Maroc.

Sopexa Africa, l’agence de communication et de marketing spécialisée dans l’agroalimentaire, annonce la 4e édition de l’opération ‘’France Bon Appétit’’ au Maroc sous le signe de l’amour du terroir, de la transmission de savoir-faire et de la culture de la qualité. L’événement se poursuit Jusqu’au 31 décembre 2018 dans les magasins Marjane à Casablanca, Mohammedia, Rabat, Marrakech et Agadir.

Cette opération, initiée et soutenue par le Ministère français de l’Agriculture et de l’Alimentation, symbolise la richesse des échanges commerciaux entre le Maroc et la France, et est désormais un rendez-vous annuel de fin d’année attendu par le grand public marocain.

La promesse « Made in France, Made with Love »

Les entreprises françaises ont des atouts à faire valoir lorsqu’il s’agit d’allier goût, qualité, sécurité sanitaire et organoleptique, durabilité et innovations pour répondre aux attentes des consommateurs.

L’opération ‘’France Bon Appétit’’ invite le grand public marocain à découvrir les bons produits de marques qui ont toutes en commun l’amour d’un terroir, la transmission d’un savoir-faire et la culture de la qualité :

Le sel de Guérande Le Guérandais , sel de mer naturel et artisanal récolté à la main par les paludiers. Un exhausteur de goût reconnu par les plus grands Chefs et les meilleures tables du monde

, sel de mer par les paludiers. Un reconnu par les plus grands Chefs et les meilleures tables du monde Les biscuits de La Mère Poulard . Depuis 1888 La Mère Poulard a fait le pari du Goût du Bon avec des produits simples et vrais dans le respect de la tradition

. Depuis 1888 La Mère Poulard a fait le pari du Goût du Bon avec des produits simples et vrais dans le Les champignons sauvages de la famille Borde , synonymes d’un savoir-faire artisanal pour une qualité irréprochable depuis trois générations

, synonymes d’un pour une qualité irréprochable depuis trois générations La gamme apéro de Bistro Emile , résolument tournée vers les amateurs de Bio et les végétariens ;

, résolument tournée vers les amateurs de Bio et les végétariens ; Les produits laitiers Paysan Breton , marque coopérative et solidaire, fabriqués avec des ingrédients d’origine naturelle, sans colorant ni arôme artificiels et sans conservateur …

, marque coopérative et solidaire, fabriqués avec des ingrédients d’origine naturelle, … Benco , créateur des pépites au cacao depuis 1967, sans huile de palme

, créateur des pépites au cacao depuis 1967, Les vinaigres Clovis à la pulpe de fruits pour sublimer tous les plats

à la pulpe de fruits pour Les huiles de goût La Tourangelle qui, issues d’une transmission de savoir-faire séculaire , font naître des émotions uniques

qui, issues d’une , font naître des émotions uniques Les épices et préparations culinaires de la marque Saint-Lucie. Lancée en 1885, elle a su se faire un nom parmi les grandes marques de produits d’aide à la cuisine et est plébiscitée par les Chefs.

Un partage de valeurs communes entre le Maroc et la France

« L’opération « France Bon Appétit » invite au partage et à la convivialité, valeurs fortes de notre culture alimentaire et de celle du Maroc. C’est une opportunité pour les entreprises agroalimentaires françaises et leurs marques de s’exporter, tester et référencer leurs produits chez les enseignes d’hypermarchés Carrefour et Marjane du Maroc. Elle bénéficie du soutien financier du Ministère français de l’Agriculture et de l’Alimentation » a déclaré M. Damien Trémeau, Conseiller pour les Affaires Agricoles à l’Ambassade de France au Maroc.

Les marques représentées ont toutes été sélectionnées par les importateurs partenaires VCR- SODALMU pour les produits secs et King Génération pour les produits frais et surgelés.

Jamil Benhassain, Directeur Général Adjoint de VCR-SODALMU a déclaré : « Etant déjà producteur et distributeur de marques 100% marocaines de renommées telles que Pikarome et ICE, nous avons voulu étoffer notre gamme avec des produits français nouveaux et uniques. « France Bon Appétit » exprime à la fois le savoir-faire français, le goût et le plaisir mais également une dimension humaine, synonyme de qualité qui trouve son écho chez les consommateurs marocains. »

Hassan Sefrioui, Directeur de Sopexa Africa a ajouté : « L’un des objectifs de Sopexa à travers cette opération est de créer un environnement favorable au développement commercial des entreprises à l’export. « France Bon Appétit » a démontré une nouvelle fois son effet catalyseur : nous sommes heureux d’avoir pu faciliter la mise en relations avec nos partenaires et l’accès – en un temps records – à la commercialisation au Maroc pour les produits des marques françaises sélectionnées. »