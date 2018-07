Jusqu’à 400 variétés de fraises et de baies en Espagne

La banque de germoplastie de fraises du Conseil andalou de l’agriculture, la seule en Espagne, dispose d’une collection de 400 variétés d’origines multiples, qui fournit du matériel végétal aux projets de recherche menés dans le secteur des petits fruits.

Comme indiqué par le Conseil dans une déclaration, avec cette banque gérée par l’Institut de recherche agricole et de formation de l’Andalousie (Ifapa), l’Andalousie se présente comme un leader dans l’amélioration génétique dans le secteur des petits fruits.

La Strawberry GermPlasm Bank a été l’un des protagonistes du 4ème Congrès International des Berry, promu par Freshuelva et tenu dans la ville de Huelva la semaine dernière. L’institution effectue des travaux scientifiques depuis plus de 25 ans, ce qui a permis le stockage de nombreuses variétés et espèces sauvages du genre Fragaria d’origine très diverse au Centre Ifapa de Churriana, à Malaga.

La collection, commencée en 1988, nourrit diverses initiatives de recherche menées à la fois par l’Institut lui-même et par d’autres entités collaboratrices.

Trois exemplaires de chaque spécimen sont conservés « in vivo » (en pots), ainsi que réfrigérés (« in vitro ») à quatre degrés et dans l’obscurité, pour éviter la menace des ravageurs ou des épidémies.

Avec l’incorporation récente de 199 accessions suite à un accord avec l’Institut d’horticulture subtropicale et méditerranéenne (IHSM) de Malaga et l’Université d’Helsinki (Finlande), cette collection de variétés de fraises est devenue l’une des plus importantes du continent européen.

Comme souligné dans le 4ème Congrès international des baies, pour obtenir une variété avec un meilleur arôme, couleur, forme, teneur en vitamine C plus élevée ou une durée de conservation plus longue, de nombreuses étapes sont nécessaires.

Chaque année, plus de 100 d’entre elles sont réalisées, ce qui donne lieu à quelque 7 000 nouvelles plantes, prêtes pour leur évaluation sur le terrain lors de la campagne suivante.