Le Chili développe des fraises riches en antioxydants et plus résistantes aux champignons.

La fraise (Fragaria x ananassa) est l’un des fruits les plus populaires au monde. Les scientifiques de l’Institut des Sciences Biologiques (ICB) (Chili) ont mis au point une méthode qui permet d’augmenter la teneur en anthocyanes de ce fruit, ce qui en fait un aliment beaucoup plus sain.

Les anthocyanes sont des composés polyphénoliques qui servent de pigments végétaux et contribuent significativement à augmenter la capacité antioxydante du fruit et, par conséquent, sa valeur nutritive.

Carlos Figueroa, professeur à l’Institut des sciences biologiques, a déclaré que le méthyle jasmano, un composé organique produit par les plantes, peut être appliqué sur le fruit pour en améliorer la qualité.

« Nous avons observé que l’application de ce composé augmente la teneur en anthocyanes des fruits, composés bioactifs ayant des propriétés antioxydantes et qui sont d’une grande importance pour la santé humaine, et qui protège le fruit de l’attaque des champignons pathogènes. » Le jasmonate de méthyle a été testé en laboratoire et sur le terrain, appliqué de manière exogène aux fruits en développement. »

À l’intérieur de la plante, le jasmonate de méthyle active la synthèse d’une hormone bioactive appelée jasmonate-isoleucine, qui est responsable de l’activation des réponses dans la plante. « Les fruits verts ont un niveau élevé de ces composés, qui commencent à diminuer à mesure que le fruit approche sa maturation », a déclaré Figueroa.

« Nous pourrions améliorer la capacité antioxydante totale du fruit et créer un produit avec une plus grande valeur ajoutée. En outre, l’application de ce type de composés est favorable à l’environnement », a déclaré le chercheur.

