Forte croissance des exportations de produits agro-alimentaires

EACCE: Les exportations des produits agro-alimentaires ont atteint 53,5 MMDH en 2017.

Les exportations des produits agro-alimentaires ont enregistré une croissance importante ces dernières années, en passant de 29,3 milliards de dirhams en 2010 à 53,5 milliards en 2017.

L’établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE) indique dans un communiqué que les exportations des produits agro-alimentaires ont enregistré une croissance de 83%, en passant de 29,3 milliards de dirhams (MMDH) en 2010 à 53,5 MMDH en 2017.

Cette évolution positive de la valeur des exportations a permis au secteur de se positionner comme deuxième source de devises pour le Maroc, avec une part d’environ 22% par rapport aux exportations totales, relève l’EACCE dans un communiqué publié à l’issue de son Conseil d’administration qui s’est tenu lundi dernier à Casablanca sous la présidence de Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture et de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Pour la campagne 2017-2018, les exportations des produits agro-alimentaires ont atteint 2,9 millions de tonnes, soit une croissance de 4% par rapport à la campagne 2016-2017. Quant aux exportations des produits maraîchers, elles ont enregistré un volume de 1.179 mille tonnes en 2017-2018, en progression de 5% (1.124 mille tonnes) par rapport à la campagne 2016-2017 et 61% par rapport à la campagne 2010-2011 (731 mille tonnes), ajoute le communiqué.

Par ailleurs, la campagne en cours a été marquée par la progression significative de certains produits en montrant l’important potentiel notamment l’avocat avec 21,4 kilotonne (KT), soit 2,4 fois le volume de la campagne précédente, la framboise avec 19,5 KT (+46%), la pastèque avec 170,5 KT (+25%) et la myrtille avec 18 KT (+17%).

S’agissant du volume exporté en agrumes durant la campagne 2017-18, il a atteint 677 000 tonnes, en hausse de 4% par rapport à 2016-17 et 28% par rapport 2010-11, a indiqué l’EACCE, soulignant que la campagne 2017-2018 a enregistré une croissance de 36% des exportations de la Nadorcott, pour passer d’un volume de 125,7 KT en 2016-2017 à 170,9 KT en 2017-2018. Par marché, les exportations des agrumes vers les USA et le Canada ont enregistré durant la campagne 2017-18 une croissance respective de 48% et 10%.