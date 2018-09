Partager

tweet





Le fonds DPI prend le contrôle de la société CMGP pour 100 millions de dollars.

Le fonds de capital-investissement Development Partners International (DPI) vient d’investir près de 100 millions de dollars (85,2 millions d’euros) dans la Compagnie marocaine de goutte à goutte et de pompage (CMGP).

DPI prend le contrôle de la société CMGP, en rachetant les parts de la famille Moamah et d’Amethis Maghreb Fund I, via son fonds African Development Partners II.

Cette transaction est qualifiée de la plus importante opération de capital-investissement annoncée dans le royaume en 2018.

«Notre entreprise a enregistré une forte croissance les deux dernières décennies. Nous pensons que le partenariat avec DPI nous permettra de poursuivre notre forte croissance au Maroc et d’étendre notre présence sur de nouveaux marchés en Afrique. Nous apprécions tout particulièrement l’expérience de DPI à travailler avec des entreprises familiales et sa profonde compréhension des marchés marocain et africain », a déclaré M. Youssef Moamah, président directeur général de CMGP.

Le DPI a été créé en 2007 et conseille actuellement deux fonds de capital-investissement panafricains, les partenaires de développement africains I et les partenaires de développement africains II. La société gère 1,1 milliard de dollars d’actifs et s’intéresse aux secteurs d’activité bénéficiant de la croissance de la classe moyenne africaine.

Il a investi 100 millions de dollars (85,2 millions d’euros) en Côte d’Ivoire en septembre 2016, dans Atlantic Business International, holding détenu par le marocain Banque populaire et l’ivoirien Atlantic Financial Group (AFG). Le DPI a également pris une participation minoritaire dans l’Université privée de Marrakech en 2013.

Avec DPI et Jeune Afrique