La Foire Agricole Internationale de Dakhla du 27 au 29 septembre

FAID 2018: La 3ème édition de la Foire Agricole Internationale de Dakhla Oued Eddahab du 27 au 29 Septembre 2018.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Régionale Agricole de DakhlaOu ed Eddahab, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Plan Maroc Vert (PMV), la Chambre d’Agriculture de Dakhla Oued Eddahab, en collaboration avec la Direction Régionale de l’Agriculture de Dakhla Oued Eddahab et le conseil de la région de Dakhla Oued Eddahab, organisera la 3ème édition de la foire internationale agricole de Dakhla Oued Eddahab (FAID 2018) du 27 au 29 Septembre 2018 à Dakhla, sous le thème « L’Agriculture Face Aux Changements Climatiques ».

Cette manifestation constituera l’occasion de mettre en valeur les potentialités qu’offre la région de Dakhla Oued Eddahab dans le domaine agricole.

Elle constituera aussi une plate-forme d’échanges entre les professionnels locaux et les acteurs nationaux et internationaux.

Cette édition se caractérise par l’organisation du troisième Sommet des Savants du Sahara (3S) animés par des spécialistes en la matière.

Elle a pour objectifs de mettre en exergue les opportunités et les richesses de la région en matière agricole, de réaliser des rencontre B2B entre les investisseurs, de faire découvrir des produits de qualité de la région de Dakhla Oued Eddahab ainsi que ceux d’autres régions du Royaume, de souligner les spécificités de ces produits et des savoir-faire locaux, de rapprocher le consommateur des produits de la région et également de faire le point sur l’état d’avancement des projets inscrits dans le PMV.

Cette foire s’étendra sur une superficie de 3000 m² et comprendra 5 pôles d’expositions :

Pôle institutionnel, dédié aux différentes administrations et opérateurs du secteur agricole; Pôle des sociétés internationales; Pôle réservé aux sociétés de service, d’agro-fourniture et aux institutions financières, assurances et des bureaux d’études spécialisés; Pôle « Souk » dédié aux produits de terroir ainsi que les fruits et légumes de la région et des autres régions du Royaume, produits par des coopératives, des GIE et des investisseurs privés; Pôle animal pour l’exposition des meilleurs animaux camelins, bovins, ovins et caprins de la région.

Cette édition, sera marquée par la présence et la signature de contrats de partenariat entre la chambre d’agriculture de Dakhla Oued Eddahab et d’autres organisations professionnelles nationales et internationales.

Parallèlement, à cette foire, des ateliers et des tables rondes seront organisés. Différentes thématiques liées au développement du secteur agricole dans la région seront abordées.

Par ailleurs, des concours d’élevage pour la sélection des meilleurs éleveurs seront organisés en marge de cette manifestation.

