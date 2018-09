La FISA en mission BtoB en Afrique

Partager

La FISA en mission BtoB : 140 rencontres avec une cinquantaine d’entreprises ghanéennes.

La Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole au Maroc (FISA) organise en collaboration avec l’Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE) du 24 au 29 septembre 2018, une mission B to B au Ghana, Togo et Bénin.

La première étape de cette mission a débuté au Ghana, en présence du Ministre de l’Agriculture du Ghana Dr. Owusu Afriyie Akoto et SE Monsieur l’Ambassadeur du Royaume du Maroc M. Mohammed FARAHAT, par une importante rencontre qui a réuni lundi 24 septembre, à Accra, les opérateurs avicoles marocains avec leurs homologues ghanéens autour d’un ordre du jour axé sur la promotion des investissements et un partenariat bilatéral.

​​Monsieur le Ministre de l’Agriculture ghanéen et l’Ambassadeur du Royaume ont salué l’initiative de la FISA, qui a bénéficié dans cette mission d’un fort soutien de l’EACCE.

Près de vingt-cinq professionnels marocains représentant la filière avicole dans son ensemble (Elevage, abattage, accouvage, fabrication d’aliments composés, production d’œufs),un représentant du Ministère de l’Agriculture,de la Pêche Maritime,du Développement Rural et des Eaux et Forêts et un représentant de l’Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations « EACCE » et le Directeur du centre de formation » Avipole – Casablanca « , ont ainsi pris part à cette plénière consacrée à l’identification et à la mise en relief des différentes opportunités de coopération et de partenariats offertes au niveau du secteur avicole.

Cette rencontre a permis à la délégation marocaine de réaliser près de 140 rencontres avec une cinquantaine d’entreprises ghanéennes.

Les opérateurs marocains, dont les entreprises ont acquis un savoir-faire et une expertise, sont disposés à participer et contribuer au développement du secteur avicole ghanéen et à réunir les conditions appropriés à même de booster les échanges et le partenariat bilatéral.

Lors de cette mission, qui a été l’occasion d’échanger sur les moyens de renforcer davantage la coopération entre le Maroc et le Ghana, la FISA a passé en revue les différents plants et stratégies du secteur avicole mis en place par le Ministère de l’Agriculture afin de développer ce secteur.

A la fin des rencontres BtoB, les professionnels ont eu l’honneur de recevoir la visite de Monsieur le Ministre d’Etat auprès du Vice-Président Monsieur AbubakarSaddique Boniface qui les a assurés de son soutien dans le développement du partenariat attendu suite à ces rencontres.

La mission est attendue au Togo du 25 au 27 septembre avant de poursuivre sur le Bénin du 27 au 29 septembre.