Filière sucrière : L’Oriental enregistre une année record !

La plus petite sucrerie du Maroc, la Cosumar Zaio, fait preuve d’une performance sans précédent.

Tous les indicateurs de production et de rendement de la Cosumar Zaio sont au vert avec des records historiques: meilleur rendement par hectare, meilleure production brute livrée, plus de 300% pour la production du sucre blanc et nette contribution à la production nationale. Celle-ci est passée de 10% en 2018 à 14% au cours de cette année, indique leconomiste.com.

Au niveau du périmètre irrigué de la Moulouya, la filière de la betterave à sucre est la mieux organisée. Ce qui lui a permis de dépasser les objectifs préconisés par le contrat programme du plan Maroc vert et d’être en conformité avec la nouvelle loi d’agrégation. Au lieu des 6.500 ha programmés à l’horizon 2020, elle a exploité 7.300 ha en 2019 et réalisé de meilleures rentabilités en production nette livrée et en production de sucre brut (voir tableau).

De son côté, la situation confortable des barrages de la région, lors du démarrage de campagne 2018/2019, a encouragé l’extension de la superficie, précise la même source. Cette saison se caractérise également par la précocité du semis. «Pour une fois les semis ont débuté vers le 20 septembre et l’arrachage le 25 avril à cause des pluies survenues la deuxième semaine d’avril et des interruptions durant le mois de Ramadan», explique-t-on auprès de l’Office régional de mise en valeur agricole de la Moulouya.

En plus de ces facteurs naturels, la filière sucrière est gérée par un système informatique qui coordonne l’ensemble des opérations d’arrachage à distance. Une technique digitale pour mesurer les superficies semées, l’évolution des cultures, cycle d’irrigation, le nombre d’heures réalisées, de camions chargés, fluidité d’arrivage des camions à l’usine et toutes les opérations entreprises pour assurer le bon suivi de la saison agricole.