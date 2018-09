La filière des fruits et légumes au Souss-Massa

Partager

Le Plan Maroc Vert accorde beaucoup d’importance à la filière des fruits et légumes au niveau de la région du Souss-Massa.

Le directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole du Souss-Massa (ORMVA/SM), M. Harou Abrou, a souligné lors du symposium international de l’APEFEL organisé le 20 septembre dernier, l’importance accordée à la filière des fruits et légumes dans la région par le Plan Maroc Vert (PMV).

«le Plan Maroc Vert accorde beaucoup d’importance à la filière des fruits et légumes au niveau de la région du Souss-Massa. En matière d’investissement, 16 milliards DH sont accordés à cette région par le département de l’agriculture durant la période 2008-2020. Avec de grands projets structurants dont celui du dessalement de l’eau de mer qui va permettre pratiquement l’irrigation de plus de 15 mille hectares au niveau de cette région, surtout que le secteur occupe une place de choix dans l’économie agricole nationale. Ce dernier a connu un saut qualitatif, et doit continuer de faire face aux changements et mutations profondes qui se produisent à l’échelle nationale et internationale liés aux exigences imposées par la mondialisation au niveau de l’amélioration de la qualité et de la protection de l’environnement. Ce secteur est appelé plus que jamais à accélérer son intégration à l’économie mondiale en œuvrant à l’amélioration soutenue de sa compétitivité», a déclaré M. Abrou.

Organisé sous le thème «Fruits et légumes : s’adapter à son environnement national et international en mutation», cet événement a connu la participation d’un panel d’experts marocains et étrangers qui se sont penchés sur les outils et approches à développer, les moyens à mobiliser et les modalités de coordination à suivre lors des dix prochaines années pour relever ces nouveaux défis, qui nécessitent l’adhésion de tous les acteurs impliqués.

L’édition de cette année s’est intéressée aux mutations que connaît la réglementation internationale pour anticiper les surprises du marché au niveau mondial. Selon les organisateurs, l’événement a abordé un sujet d’actualité. En effet, les changements et mutations politiques, socio-économiques, environnementales que traverse le monde affectent directement et indirectement tous les secteurs de l’économie nationale, dont celui des fruits et légumes. Ces chamboulements posent de nouveaux enjeux et risques à ce secteur à différents niveaux, d’où la nécessité de s’y adapter, notamment avec la concurrence devenue très rude lors de ces cinq dernières années, alors que le consommateur devient de plus en plus exigeant.

Cette rencontre a été organisée par l’Association des producteurs de fruits et légumes (Apefel) et l’Association marocaine des conditionneurs maraîchers (Amcom) en partenariat avec l’Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE) et la Fédération interprofessionnelle marocaine de production et d’exportation des fruits et légumes sous l’égide du ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

