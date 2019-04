Fève et Fèverole : Nouvelles créations variétales INRA

Partager

Nouvelles créations variétales INRA (CRRA Meknès) inscrites au catalogue officiel.

Trois nouvelles variétés de fève, fèverole et colza, créées par l’Institut National de la Recherche Agronomique (Centre Régional de Meknès) ont été inscrites au catalogue officiel en fin 2018.

Il s’agit, pour les légumineuses alimentaires, des variétés «Hiba» (fève) et «Zina» (féverole), hautement productives avec des rendements moyens respectifs de 30 et 29 quintaux à l’hectare. Elles se caractérisent aussi par leur résistance à plusieurs fléaux dont essentiellement le botrytis et l’anthracnose. «Hiba» et «Zina» sont destinées à la production en sec et sont recommandées aux différentes zones agro-écologiques marocaines de par leur fort potentiel d’adaptation (voir fiches ci-dessous).

Concernant le colza, la nouvelle variété «Baraka» vient s’ajouter aux cinq variétés marocaines créées par l’INRA durant les dernières années. Il s’agit d’une variété productive avec un rendement potentiel en graine qui dépasse 30 q/ha et une teneur en huile moyenne supérieure à 43%. «Baraka» est de qualité canola ou ‘00’ donnant une huile sans acide érucique et tourteaux à faible teneur en glucosinolates. C’est une variété de maturité assez précoce et relativement tolérante au stress d’hypoxie dû à l’excès d’eau (hydromorphie). Elle est recommandée aux zones humides et sub-humides, notamment le Gharb et le Loukkos.