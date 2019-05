FDA : Nouveautés concernant les aides pour l’acquisition du matériel agricole

Partager

Un nouvel arrêté conjoint relatif à l’acquisition du matériel agricole a été élaboré sur la base du référentiel des prix.

Suite à la publication du nouvel arrêté conjoint relatif à l’acquisition du matériel agricole, la Direction financière du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF), a organisé, jeudi dernier, un atelier de formation et d’information au profit du personnel intervenant dans le système des aides et incitations.

Les aides financières accordées par l’Etat pour encourager les investissements agricoles privés à travers le fonds de développement agricole ont été revues, et les nouvelles dispositions ont été publiées dans la nouvelle édition du livre des Aides Financières de l’État pour la promotion des investissements agricoles (Edition Avril 2019). Celui-ci a fait l’objet, jeudi à Rabat, d’un atelier de formation au profit des intervenants dans le système des aides et incitations.

Les révisions ont concerné plusieurs équipements et matériels agricoles, notamment les tracteurs, qui aujourd’hui, sont distingués non seulement par la puissance effective du moteur, mais aussi par le nombre de roues motrices dont ils disposent. Ainsi, la subvention n’est plus plafonnée à 72.000 Dhs mais elle varie de 52.000 à 80.000 Dhs avec toujours un taux de subvention de 30%.

Du nouveau également du coté du matériel de récolte, qui verra des équipements bénéficier pour la première fois des aides financières de l’Etat comme c’est le cas de la récolteuse automotrice de la tomate, a indiqué M. Tawfik El Achchabi, chef de Division des Aides et incitations Agricoles, en marge de la formation dispensée à Rabat.

Notons que depuis son instauration en 1986, le Fonds de Développement Agricole (FDA) s’est donné l’objectif de promouvoir l’investissement privé dans le secteur agricole et de l’orienter, à travers des subventions et primes ciblées, vers des activités permettant une meilleure exploitation du potentiel agricole national.

Le nouveau système de subventions agricoles mis en place propose d’abord l’instauration de nouvelles aides en conformité avec les engagements pris dans le cadre des contrats‑programmes signés entre l’État et les interprofessions des principales filières de production, ainsi que le renforcement des aides allouées à certaines rubriques, mais également un encouragement et une forte incitation à l’agrégation.