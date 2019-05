Portrait: Fatima Saghir et le développement agricole

Fatima Saghir, une vétérinaire qui a contribué à deux décennies de développement agricole.

Après avoir gravi les échelons de la fonction publique en tant que médecin vétérinaire, titulaire d’un diplôme de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II en 1992, Fatima Saghir a réussi à élaborer avec succès des programmes et des projets prometteurs en matière de développement agricole et rural, en mettant à profit sa riche expérience dans ce domaine.

Le choix de cette profession que cette native du Sud du Royaume a exercée pendant 23 ans, découle de ses convictions quant à l’importance de ce domaine, dans lequel elle s’est distinguée à travers la publication de plusieurs livres de sensibilisation au profit des éleveurs et son engagement dans l’organisation de journées et d’ateliers de sensibilisation pour mettre en évidence l’importance de l’insémination artificielle dans l’augmentation de la production du lait et des viandes rouges.

Mme Saghir, qui jouit du respect et de l’estime de ses collègues pour son travail sérieux, était derrière le projet de partenariat entre le Maroc et la France en 2011, en vertu duquel neuf bœufs dotés de qualités génétiques exceptionnelles, nés dans un centre d’insémination artificielle appartenant à une société française d’amélioration génétique, ont été mis à la disposition du Royaume.

C’est grâce à cette vétérinaire que les bœufs reproducteurs, sélectionnés génétiquement, ont été introduits au Maroc. Mme Saghir s’est également distinguée par son action visant à préserver la race d’Oulmès, dans la province de Khémisset, à travers la sélection de boeufs reproducteurs de qualité pour assurer la pérennité de cette race bovine.

Les compétences acquises pendant deux décennies par Mme Saghir qui a occupé le poste de présidente du Centre régional d’insémination artificielle de Kenitra (CRIAK) pendant 7 ans et demi (2005-2013), lui ont permis de contribuer à l’intégration de la femme dans ce domaine à travers la formation de plus de 10 techniciennes dans le domaine de l’insémination artificielle.

“Ma passion pour ce métier, et les expériences que j’ai accumulées à travers les postes que j’ai occupé au sein du ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime, m’habilitent à poursuivre mon action avec sérénité et mon engagement dans la mise en œuvre des projet inscrits dans le Plan “Maroc vert” en vue de développer le secteur agricole au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra”, a déclaré Mme Saghir à la MAP.

Elle a ajouté que son travail en tant que le chef du service de la communication et de la promotion à la Direction régionale de l’Agriculture lui permet d’être proche des acteurs du secteur agricole et de faire connaître les progrès réalisés dans ce domaine.

Mme Saghir a occupé auparavant plusieurs postes notamment celui de présidente du CRIAK et assuré la formation dans le domaine de la Santé animale et l’amélioration génétique des vaches. Elle fut également membre de la Commission nationale chargée de veiller à la qualité des services vétérinaires.